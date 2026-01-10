Thủ đô Hà Nội phải định vị, vận hành như trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia

Giai đoạn này không cho phép chúng ta tiếp tục phát triển theo quán tính cũ, đòi hỏi tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn và chất lượng hơn dựa trên đổi mới mô hình phát triển và đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực thực thi, năng lực quản trị, trong bối cảnh đó thì vai trò của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ngày 10-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng làm việc với TP Hà Nội và là cuộc làm việc đầu tiên trong năm 2026 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Hà Nội, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các tham luận tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo và chăm lo đời sống nhân dân của Thủ đô ngày càng tốt hơn trong thời gian tới, hướng tới một Thủ đô Hà Nội an toàn lành mạnh. Đồng thời, cho rằng những nội dung được bàn thảo tại buổi làm việc rất quan trọng để Thủ đô phát triển bền vững trong thời gian tới, nên ngay khi được các cơ quan chức năng thẩm định thông qua, thành phố cần triển khai ngay vào cuộc sống gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng với biểu dương những kết quả khá toàn diện của Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong việc giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, nổi bật là chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình giao thông trọng điểm của thành phố và bảo đảm trật tự an ninh an toàn xã hội... Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư nêu rõ, giai đoạn này không cho phép chúng ta tiếp tục phát triển theo quán tính cũ, đòi hỏi tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn và chất lượng hơn dựa trên đổi mới mô hình phát triển và đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực thực thi, năng lực quản trị. Trong bối cảnh đó, vai trò của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư đề nghị, tầm nhìn xuyên suốt của Thủ đô phải gắn với tầm nhìn quốc gia, Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực đất nước, vì vậy, Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn mà phải định vị vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, phấn đấu để Thủ đô có vai trò dẫn dắt và định hình các mô hình phát triển mới.

Về thể chế phát triển, Tổng Bí thư đánh giá cao các đề xuất của Hà Nội trong việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là đổi mới tư duy về phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, minh bạch và vì lợi ích chung.

Về mô hình tăng trưởng, mô hình của Hà Nội cần dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, từ đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo không gian cho sáng tạo và phát triển bền vững, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TP Hà Nội

Trước đó, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hà Nội phân tích, làm rõ các động lực chủ yếu tạo nên tốc độ tăng trưởng ấn tượng thời gian qua, xuất phát từ thu hút đầu tư nước ngoài, tăng trưởng kinh tế trong nước hay là sự kết hợp hài hòa của nhiều yếu tố. Bởi việc làm rõ các động lực này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định đúng hướng đi, lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm duy trì tăng trưởng cao và bền vững trong thời gian tới. Đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cần có cách tiếp cận dài hạn, khoa học và ổn định, bảo đảm quy hoạch không bị lạc hậu trước những biến đổi nhanh chóng của bối cảnh phát triển trong nước và quốc tế.

Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, đối với nhiệm vụ Quy hoạch Thủ đô phải bảo đảm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, khác biệt, như: Hà Nội có sông Hồng, khu vực Ba Vì, 36 phố phường, Hà Nội ngàn năm văn hiến... Việc khai thác tốt tiềm năng sẽ tạo ra sự cộng hưởng lớn hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở bảo tồn và phát triển đột phá, toàn diện, bao trùm.

Quy hoạch cũng cần quan tâm đến xu hướng hiện nay là “xanh” và “số”; khai thác tốt không gian tầm cao, không gian tầm thấp, không gian ngầm... Đồng thời lưu ý trong quy hoạch, Hà Nội cần tập trung đẩy nhanh tháo gỡ các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ngập úng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; tăng cường kết nối vùng, kết nối quốc tế; phát triển công nghiệp theo hướng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

