Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội phải giải quyết dứt điểm 4 vấn đề tồn tại nhiều năm

Hà Nội không thể chỉ điều chỉnh theo lối cũ mà phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới: từ quản lý sang kiến tạo; từ chồng chéo, rời rạc sang đồng bộ, tích hợp... để giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách.

Xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Sáng 16-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những phát biểu chỉ đạo rất quan trọng đối với TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư đã chúc mừng những kết quả Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhấn mạnh đất nước, Thủ đô đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu rất cao, thách thức rất lớn, Tổng Bí thư cho rằng, trong bối cảnh này, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Hà Nội cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô đối với đất nước. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư gợi ý những yêu cầu, nhiệm vụ để Đảng bộ TP Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi một tầm nhìn tổng thể và hệ thống, nơi tư tưởng, thể chế, không gian, kinh tế và con người hòa quyện thành một chỉnh thể phát triển bền vững, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm. Đây là trục đột phá đầu tiên, quyết định mọi thành công.

Đảng bộ TP Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, mẫu mực, gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm; vì nhân dân phục vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đảng bộ Hà Nội tiếp tục triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nêu cao tinh thần tự phê bình, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, kèm theo trách nhiệm và kiểm soát. “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu Hà Nội thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới.

Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo

Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội cần đặt “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển Thủ đô, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cốt hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Hà Nội, làm nền tảng để Thủ đô khẳng định vai trò đầu tàu, vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa của quốc gia trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư lưu ý chiến lược phát triển phải gắn kết đồng bộ giữa văn hóa, không gian, kinh tế và con người. Mỗi quyết sách, dự án và đầu tư đều phải bảo đảm vừa giữ được cốt cách truyền thống, vừa định hình được không gian văn hóa cho thế hệ mai sau, đồng thời tạo ra năng lực đổi mới; phải phát triển các “mạch sáng tạo” liên kết toàn Thủ đô, bảo đảm dòng chảy năng lượng sáng tạo từ di sản, tri thức đến công nghệ, kết nối các trung tâm văn hóa, học thuật và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trên cơ sở đó, Thủ đô hình thành “3 cực sáng tạo” gồm: Di sản - trung tâm nội đô lịch sử và không gian ven sông Hồng - Thành Cổ Loa; Tri thức - Đại học Quốc gia và các trung tâm đào tạo, nghiên cứu; và Công nghệ - Khu công nghệ cao Hòa Lạc cùng các khu đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là trục dẫn dắt sức sáng tạo của toàn Thủ đô, khai thác tối đa giá trị lịch sử, tri thức và công nghệ, biến Hà Nội thành đô thị hội tụ quá khứ, hiện tại và tương lai.

Kiến tạo mô hình quản trị mới

Tổng Bí thư cũng gợi mở Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài, bền vững.

Tổng Bí thư cho rằng, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, với khoảng trên dưới 10 triệu dân, với vị trí trung tâm chính trị quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức đô thị tích lũy từ lịch sử phát triển; đề nghị những đại biểu tham dự đại hội, thảo luận và thống nhất đưa vào chương trình hành động trong nhiệm kỳ XVIII, để giải quyết dứt điểm 4 vấn đề tồn tại nhiều năm của Thủ đô: ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và cuối cùng là vấn đề ngập úng ở đô thị và ven đô.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, để vượt qua, Hà Nội không thể chỉ điều chỉnh theo lối cũ mà phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới: từ quản lý sang kiến tạo; từ chồng chéo, rời rạc sang đồng bộ, tích hợp; từ ngắn hạn sang bền vững, với tầm vóc của một thủ đô hiện đại, vừa đủ sức giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, vừa mở ra tầm vóc phát triển mới; không chỉ duy trì trật tự mà còn tạo năng lực bứt phá; không chỉ quản lý hiện tại mà còn chủ động định hình tương lai.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hà Nội phải luôn là pháo đài vững chắc về chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thành phố chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, thích ứng biến đổi khí hậu. Lấy cảm giác an toàn và bình yên của người dân và du khách làm thước đo cho sự bình yên của Thủ đô.

QUỐC KHÁNH