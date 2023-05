Thủ đoạn che giấu nguồn tiền than lậu

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 33 bị can trong vụ than lậu tại tỉnh Thái Nguyên, trong số này, anh em sinh đôi là bị can Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh (33 tuổi, quê tỉnh Quảng Ninh) bị cáo buộc 2 tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trước khi bị bắt, bị can Thanh được biết đến là đại gia sở hữu hàng ngàn cây lan đột biến.

Theo cáo trạng, khi Công ty cổ phần Yên Phước (do bị can Châu Thị Mỹ Linh làm tổng giám đốc) được tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương (do anh em Thanh - Giang điều hành) đã tham gia khai thác trái phép than kèm khoáng sản. Công suất khai thác cao gấp 47 lần trữ lượng được cấp phép.

Theo hồ sơ, từ tháng 3-2019 đến tháng 8-2021, Công ty Đông Bắc Hải Dương đã khai thác hơn 1 triệu tấn than, trên 419m3 khoáng sản đi kèm. Qua đó, các bị can thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 213 tỷ đồng.

Quá trình khai thác than lậu, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương phải thanh toán cho phía Công ty cổ phần Yên Phước hơn 174 tỷ đồng. Tuy nhiên, viện kiểm sát xác định Công ty cổ phần Yên Phước chỉ xuất 19 hóa đơn giá trị gia tăng cho đối tác đối với than cám và than kẹp xít (không có đá đen) với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Đông Bắc Hải Dương mua than của nhiều đơn vị, cá nhân nhưng không có hóa đơn, chứng từ và nhập khẩu than không có nguồn gốc. Sau đó, sàng lọc, phối trộn thành than thành phẩm, bán cho khách hàng, trong đó có các nhà máy nhiệt điện An Khánh (Thái Nguyên), Phúc Thành (Hải Dương) và Thăng Long (Quảng Ninh).

Để hợp thức hồ sơ về nguồn gốc than khai thác lậu và số than mua nhập lậu, anh em bị can Bùi Hữu Thanh cùng 3 cổ đông Công ty Đông Bắc Hải Dương (Hà Anh Tuấn, Ngô Đăng Hải, Phạm Văn Thu) thống nhất thành lập, thuê người đứng tên đại diện pháp luật của 6 công ty. Sau đó, các bị can sử dụng 6 pháp nhân để ký hợp đồng mua hóa đơn đầu vào, hợp thức nguồn gốc than rồi bán than cho khách hàng.

Trên hồ sơ, sổ sách tại Công ty Đông Bắc Hải Dương thể hiện doanh nghiệp này chi tiền thuế, tiền mua hóa đơn cho 28 công ty khác ở nhiều địa phương. Anh em bị can Bùi Hữu Thanh và đồng phạm thừa nhận đã mua 475 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị gồm cả thuế VAT là trên 1.500 tỷ đồng.

Viện kiểm sát cáo buộc, anh em bị can Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu có vai trò chủ mưu khi bàn bạc, thống nhất việc khai thác trái phép trên 3 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, thu lời bất chính hơn 213 tỷ đồng.