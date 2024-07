Thu giữ gần 3 tấn thuốc nam giả, tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng

Ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng là Chu Văn Diễn (sinh năm 1996, trú tại phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình); Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 1996, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Đắc Dũng (sinh năm 1981, trú tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Một lọ thuốc nam dược giả

Theo điều tra, khoảng cuối năm 2023, Diễn thuê 1 căn hộ tại chung cư tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để chỉ đạo nhân viên lập fangpage giả mạo và sử dụng số điện thoại gần giống số điện thoại của hợp tác xã dược liệu nam dược Mạc Minh (đơn vị sản xuất, phân phối thuốc nam Kháu Vài Lèng, đại tràng HG) đăng bán thuốc chữa bệnh giả đánh lừa khách hàng.

Trong khi đó, Dũng đặt mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có giá rẻ về tập kết tại xưởng, sử dụng máy in màu để in tem, nhãn giả tem, nhãn của hợp tác xã dược liệu nam dược Mạc Minh, sau đó đóng gói thành thành phẩm thuốc giả và buôn bán trên mạng xã hội facebook.

Số thuốc giả thu giữ

Sau khi sản xuất xong, Dũng chở thuốc đến các địa chỉ cất giấu theo chỉ đạo của Diễn tại bưu cục và một căn hộ ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tiến hành khám xét địa chỉ liên quan, cơ quan công an thu giữ gần 3 tấn thuốc nam Kháu Vài Lèng, đại tràng HG giả, có tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng, cùng số lượng lớn nguyên dược liệu, vỏ bao bì, hộp nhựa, tem nhãn giả cùng 1 máy in màu dùng để in tem nhãn giả.

Các đối tượng khai nhận đã tiêu thụ hàng chục ngàn sản phẩm thuốc nam Kháu Vài Lèng, đại tràng HG giả, thu lợi nhiều tỷ đồng.

GIA KHÁNH