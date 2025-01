Thu giữ gần 30.000 linh kiện súng tại tỉnh Bắc Giang và Hà Nội

Ngày 1-1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chức năng vừa thu giữ một lượng lớn linh kiện súng cùng nhiều thiết bị chế tạo sau khi khám xét nhiều địa điểm.

Những linh kiện chế tạo súng mà cơ quan chức năng ở tỉnh Bắc Giang thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Cụ thể, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Giang đã vận động một số đối tượng tự nguyện giao nộp đồ vật và tài liệu liên quan vụ án.

Lượng linh kiện thu giữ được rất lớn. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng: Vũ Thị Hằng, Bế Châu Loan, Trần Mạnh Linh (tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang); Chu Văn Hiền (tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và các kho xưởng tại Hà Nội.

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được gần 4 tấn linh kiện, tương đương khoảng 30.000 linh kiện súng các loại, cùng với 3 máy cắt kim loại, 1 máy in laser, 1 máy khoan bàn và 700kg hợp chất nhôm được các đối tượng sử dụng để gia công chế tạo linh kiện súng.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ và buôn bán trái phép các vật liệu nổ.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thiết bị, máy móc cắt kim loại

Các loại linh kiện, vật liệu chế tạo súng bị thu giữ

Máy in laser bị thu giữ

PHÚC HẬU