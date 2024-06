Thủ kho lấy trộm hàng trị giá tiền tỷ của công ty

Ngày 18-6, Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Việt Century do Nguyễn Thành Tấn (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) thực hiện.

Tấn là thủ kho của Công ty TNHH Việt Century (có địa chỉ tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM). Năm 2023, Tấn cần tiền tiêu xài nên nhiều lần lấy hàng tại kho do mình quản lý đem bán.

Cụ thể, Tấn dùng tài khoản mạng xã hội Zalo có tên “Cậu Nhỏ”, “Bóng Đêm” để trao đổi việc mua bán với các cá nhân mua hàng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Công an quận 12 khởi tố bị can với Tấn và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Công an đề nghị ai là người mua hàng từ Nguyễn Thành Tấn, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 7 - Phòng PC03), số 674 đường 3/2 (phường 14, quận 10) để phối hợp điều tra.

TRUNG DŨNG