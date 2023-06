Thu Minh tái xuất trong show âm nhạc kết hợp cùng 15 nghệ sĩ

Với tinh thần luôn sáng tạo những điều mới lạ, trong năm 2023, Thu Minh giới thiệu dự án mới nhất: sing-chat show Muse it. Cô hé lộ nhiều thông tin thú vị xoay quanh chương trình âm nhạc này.

Muse it do chính Thu Minh trực tiếp sáng tạo dựa trên mong muốn từ lâu của nữ nghệ sĩ là tạo ra một không gian trình diễn âm nhạc (sing) và tương tác (chat) giữa Thu Minh và các nghệ sĩ đồng nghiệp. Muse it vừa được phát âm như music vừa mang ý nghĩa “nàng thơ” - ý nghĩa truyền cảm hứng, tư duy và sáng tạo trong âm nhạc - nghệ thuật từ người nghệ sĩ đến khán giả.

Nữ ca sĩ trực tiếp là chủ trì (host) của show với 15 tập phát sóng với 15 khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng: Phương Thanh, Trấn Thành, Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Erik, Trung Quân Idol, Võ Hạ Trâm, Thảo Trang, Hoàng Dũng, Trọng Hiếu, Myra Trần, Mew Amazing, Sofia Ali Hoàng Dương, FB Boiz.

Một trong những điểm khác biệt của Muse it là thủ tục “check in quãng giọng” của các khách mời cùng với Thu Minh. Lần đầu tiên, cộng đồng yêu thích về kỹ thuật thanh nhạc sẽ được tiếp cận chân dung các giọng hát thông qua kỹ năng và kinh nghiệm của cô.

Đây cũng là một trong những mục tiêu ban đầu của Thu Minh khi sản xuất Muse it - tạo ra một chuỗi các nội dung có giá trị nghiêm túc về kiến thức âm nhạc dựa trên kinh nghiệm thực tế của Thu Minh và các khách mời được lựa chọn. Các ca khúc trình diễn trong sing-chat show được Thu Minh lựa chọn để thử thách những khả năng mới mẻ, chưa từng được khai phá của các khách mời.

Muse it sẽ có những khoảnh khắc chia sẻ ấm áp về quan điểm, tư duy, cách làm nghề của Thu Minh và các nghệ sĩ khách mời từ đó khản giả có thể cảm nhận được tâm tư của nghệ sĩ. Đây cũng là chương trình lần đầu tiên khai thác về kỹ năng thanh nhạc, trình độ biểu diễn, âm sắc độc bản, thông qua đó chia sẻ những kinh nghiệm thực chiến biểu diễn trên sân khấu của các nghệ sĩ, nhằm truyền tải kiến thức và thông điệp đa chiều, tích cực tới cộng đồng.

Thu Minh thừa nhận thực hiện show Muse it có lấy cảm hứng từ các chương trình quốc tế của những giọng ca hàng đầu thế giới: “Họ có những show riêng nói về đời sống của nghệ sĩ, về âm nhạc của chính mình… như Kelly Clarkson, Jennifer Hudson… Đúng là tôi lấy nguồn cảm hứng từ những người này. Tôi thấy là ở Việt Nam cũng nên có một show như vậy. Tuy nhiên, tôi chỉ lấy cảm hứng thôi nhưng format của "Muse it" khác biệt hẳn, khác biệt ở chỗ tôi có dàn khách mời trao đổi, kết nối và giao thoa lẫn nhau”, cô nói.

Muse it được công chiếu trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội YouTube – Facebook - TikTok vào tối thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ 14-6.