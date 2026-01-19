Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, chương trình thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính mở ra hy vọng xác định danh tính hài cốt, thể hiện đạo lý tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Sáng 19-1, tại xã Châu Pha (TPHCM), Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), UBND xã Châu Pha và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Xuân tri ân, Tết nghĩa tình”, thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Lấy mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ tại điểm xã Châu Pha (TPHCM) trong sáng 19-1

Chỉ trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã thu nhận 225 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó phần lớn là những trường hợp đã hơn 50 năm vẫn chưa tìm thấy mộ liệt sĩ.

Kiểm tra nhận diện khuôn mặt của thân nhân liệt sĩ tại chương trình

Hoạt động nằm trong chương trình thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại các xã Châu Pha, Hòa Hội, Xuyên Mộc, Châu Đức và các phường Tân Phước, Tân Hải, Tam Long; dự kiến tiếp tục triển khai đến ngày 23-1.

Kiểm tra vân tay thân nhân liệt sĩ

Theo Công an TPHCM, việc thu nhận ADN là cơ sở quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình.

Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

TRÚC GIANG