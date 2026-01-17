Xã Châu Pha trao 79 suất học bổng cho học sinh vượt khó

Chiều 17-1, UBND xã Châu Pha (TPHCM) phối hợp với Công ty CP China Steel & Nippon Steel Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Công ty CP China Steel & Nippon Steel Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND xã Châu Pha, đại diện Công ty CP China Steel & Nippon Steel Việt Nam, các trường tiểu học, THCS cùng gần 100 học sinh.

Tại buổi lễ, doanh nghiệp đã trao 79 suất học bổng cho học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, với tổng kinh phí 79 triệu đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập.

*Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải (TPHCM) phát động chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”. Ngay sau lễ phát động, 18 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã ủng hộ tiền mặt, quà tặng, hàng hóa và nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 280 triệu đồng.

Các đơn vị hỗ trợ chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” do xã Long Hải phát động

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, trong năm 2025, thông qua các đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, địa phương đã nhận được sự đóng góp tích cực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo.

Tổng giá trị ủng hộ đạt hơn 9,2 tỷ đồng, gồm trên 932 triệu đồng tiền mặt và khoảng 60 tấn hàng hóa, hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

