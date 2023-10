Thu phí không dừng tại các sân bay: Hạ tầng sẵn sàng, còn chờ điều chỉnh pháp lý

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thí điểm dịch vụ thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong thời gian 6 tháng.

Mặc dù người dân đang rất mong đợi dịch vụ này, phía cảng hàng không cũng đã sẵn sàng, tuy nhiên, để thực hiện được vẫn cần có những điều chỉnh mang tính pháp lý.

Tất cả trạm thu phí tại sân bay trên cả nước hiện vẫn đang thu theo hình thức thủ công, tài xế phải dừng xe trước trạm để trả tiền mặt. Phương thức thu phí này khiến lối ra vào khu vực sân bay thường xuyên bị ùn tắc. Theo phản ánh của các tài xế taxi tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), trong giờ cao điểm hoặc các dịp lễ tết, các phương tiện phải mất rất nhiều thời gian để ra khỏi sân bay, do tắc ở làn thu phí. Tình hình này cũng tương tự tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ GTVT, cho biết, đến thời điểm này, việc thu phí ETC tại sân bay đã có đủ điều kiện về hạ tầng. Hiện cả nước có khoảng 5 triệu phương tiện đã dán thẻ, số lượng giao dịch thông qua hệ thống thu phí ETC chiếm tới 90% tổng số giao dịch qua các trạm thu phí trên toàn quốc.

Theo đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với các đối tác khảo sát, lên phương án lắp đặt các thiết bị thu phí ETC tại tất cả các cảng hàng không (trừ sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Hiện các trạm thu phí sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã sẵn sàng thực hiện thí điểm. Các sân bay còn lại cũng có thể triển khai ngay khi được phép.

Bộ GTVT cho biết, trên cơ sở quá trình triển khai và kết quả thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Bộ GTVT sẽ tổ chức đánh giá tác động và rà soát, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị phương án xử lý phù hợp, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Trước đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam về việc thí điểm thu phí ETC tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, các doanh nghiệp vận tải khách và tài xế đều bày tỏ sự đồng tình và mong muốn sớm triển khai. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, tài khoản giao thông của chủ xe mới chỉ được sử dụng để trả phí sử dụng đường bộ, chưa được phép trả phí ra vào sân bay. Để triển khai thu phí ETC tại các sân bay, Bộ GTVT cần kiến nghị Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh (hoặc thay thế nếu cần thiết) quy định tại Khoản 11 Điều 26 Chương III, Quyết định 19/2020/QĐ-TTg ngày 17-6-2020 của Thủ tướng về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC.