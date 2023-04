Thứ trưởng Bộ Công an nói gì về quy định PCCC khiến doanh nghiệp phàn nàn?

Ngày 16-4, Thường trực Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc.

Cùng chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Không hạ thấp quy chuẩn PCCC vì lợi ích kinh tế

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc siết các quy định, quy chuẩn về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là rất cần thiết. Bộ Công an đã so sánh các tiêu chuẩn, quy chuẩn với các nước tiên tiến và thấy các quy chuẩn phù hợp với điều kiện hiện nay.

Thời gian qua, Bộ Công an thường xuyên rà soát và kiến nghị những nội dung liên quan, tuy nhiên việc giải quyết còn chậm. Có những tiêu chuẩn, quy chuẩn đã lạc hậu, qua nhiều lần kiến nghị nhưng chưa thay đổi. Cho nên việc áp các quy định, quy chuẩn còn mới này khiến nhiều doanh nghiệp phàn nàn.

Thời gian tới sẽ có những điều chỉnh, nhưng Trung tướng Lê Quốc Hùng cũng khẳng định không vì phát triển kinh tế mà hạ thấp các quy định, quy chuẩn về PCCC.

Nói về tình trạng cán bộ có tâm lý sợ sai khi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an nhìn nhận, thực tế hiện nay, không chỉ ở TPHCM mà cả nước có tình trạng lo ngại, e dè trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Đánh giá sâu hơn tình trạng này, Trung tướng Lê Quốc Hùng chỉ ra, đó là tình trạng co cụm, cầu an, thận trọng quá mức trong điều hành, xử lý công việc chung. Có những việc thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng quá thận trọng, không dám quyết nên phải lấy ý kiến rất nhiều cơ quan có chức năng.

Qua phân tích, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, tình trạng trên không thể đổ lỗi cho việc xử lý mạnh tay các vụ việc, vụ án vừa qua, cũng như không có việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự. Việc xử lý các vụ việc, vụ án vừa qua như một bài thuốc điều trị cho tình trạng trên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Đức Long thông tin, hiện nay, TPHCM có hơn 22.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh thu xấp xỉ 3 tỷ USD. TPHCM cũng nằm trong nhóm đầu của cả nước và thế giới về phát triển phần mềm, có ưu thế quy tụ nguồn nhân lực công nghệ cao. Vì vậy, thời gian tới, TPHCM cần có chính sách để phát triển trở thành trung tâm vi mạch của nước.

Cùng với đó, TPHCM nên đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực kinh tế số để góp phần thúc đẩy phát triển chung của thành phố. Cùng với đó, TPHCM cần sớm ban hành chiến lược quản trị dữ liệu, xây dựng trung tâm chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, đảm bảo cho người dân giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện, an toàn.

Trong lĩnh vực y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, TPHCM có những cơ sở y tế với đầy đủ các loại hình, có những cơ sở đầu ngành, đây là thế mạnh cả về đào tạo, điều trị. Hơn nữa, dân số cơ học của TPHCM rất lớn, từ đó đề nghị thành phố xây dựng hệ thống y tế theo nguyên tắc tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế gợi mở, muốn vậy, TPHCM phải xây dựng một số lĩnh vực tiếp cận với trình độ cao của thế giới, hướng tới trung tâm chăm sóc sức khỏe của ASEAN; tập trung xây dựng đề án phát triển công nghiệp dược; xây dựng đề án y tế thông minh, hồ sơ sức khỏe điện tử, kho dữ liệu; tiếp tục hoàn thiện đề án xã hội hoá phát triển y tế....