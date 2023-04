Thường trực Chính phủ bàn cách tháo gỡ khó khăn cho TPHCM

Cùng chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tham gia đoàn công tác của Chính phủ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo TPHCM còn có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của TPHCM đối với cả nước. Thời gian qua, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng thường xuyên có các buổi làm việc với TPHCM để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy TPHCM phát triển. Cuộc làm việc lần này đánh giá lại tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong quý 1-2023, đồng thời tìm ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình TPHCM.

Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn của TPHCM, trong đó có nhiều yếu tố tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và TPHCM nói riêng. Trong đó, đại dịch Covid-19 được đẩy lùi nhưng hậu quả để lại không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được. Bên cạnh đó, tình hình thế giới, khu vực, nhất là các nước chống lạm phát, kinh tế đang suy giảm cũng ảnh hưởng, tác động đến kinh tế trong nước.

Ngoài ra, các vấn đề nội tại nền kinh tế Việt Nam cũng có những vấn đề, cái tốt đang được phát huy nhưng cái tồn tại cũng bộc lộ sâu sắc hơn. Cùng với đó, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, làm giá nguyên liệu đầu vào, nhất là xăng dầu, tác động đến đầu vào sản xuất…

Phân tích những yếu tố tác động trên, Thủ tướng yêu cầu cần phân tích kỹ yếu tố khách quan, chủ quan để có giải pháp khắc phục. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình, chắc chắn, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Theo Thủ tướng, từ đầu năm đến nay đã có nhiều nghị quyết, nghị định, thông tư tháo gỡ các vướng mắc cho nền kinh tế. Dù vậy, Thủ tướng đặt vấn đề, các chính sách này đã được triển khai tại TPHCM có hiệu quả thế nào, trong đó có chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế. Cùng với đó, việc phối hợp giữa TPHCM với Chính phủ, bộ ngành Trung ương đã nhịp nhàng chưa hay cần điều chỉnh, rút kinh nghiệm để các chính sách đi vào cuộc sống.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong quý 1-2023, UBND TPHCM tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng. Trong đó 5/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách nhà nước đạt 26,6% dự toán năm. Số lao động được giải quyết việc và số chỗ việc làm mới tăng nhẹ so với cùng kỳ. Ngành du lịch tiếp tục duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và số lượng khách.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố rất thấp; thị trường bất động sản, thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn, nợ xấu ngân hàng và áp lực đáo hạn trái phiếu có xu hướng tăng; doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm lao động và khó khăn hơn về đơn hàng, nguồn vốn; sức mua của người tiêu dùng giảm. Có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm; số vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới giảm và số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng so với cùng kỳ.

Việc giải ngân vốn đầu tư công thấp (đạt 4%); tiến độ và nội dung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp của các sở, ban, ngành chưa đạt yêu cầu; việc sắp xếp tổ chức bộ máy một vài tổ chức và tiến độ kiện toàn các tổ công tác liên ngành còn chậm…

TPHCM kiến nghị gì với Thủ tướng Chính phủ?

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Tổ Công tác của Chính phủ cùng TPHCM nghiên cứu việc tái cơ cấu nền kinh tế, xác định động lực, cơ chế đột phá để TPHCM phát triển nhằm thực hiện đúng vai trò theo Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, đây là việc dài hạn nhưng rất quan trọng cho sự phát triển của Thành phố trong tương lai.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép TPHCM thí điểm thực hiện cấp giấy phép lao động điện tử cho người lao động nước ngoài để phù hợp với chủ trương của chuyển đổi số. Đồng thời, có cơ chế đặc thù để thực hiện các dự án điện mặt trời mái nhà; chủ động quyết định giá cụ thể của sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

Ngoài ra, TPHCM kiến nghị xem xét sửa đổi bổ sung các văn bản như Nghị định 152 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tuyển dụng quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; sửa đổi Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; Quyết định 46 của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng theo mức tăng mức hỗ trợ; Nghị quyết về điều chỉnh giá điện các cơ sở lưu trú du lịch.

Liên quan đến sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước, TPHCM kiến nghị Thủ tướng sớm phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc UBND TPHCM giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, cho chủ trương để TPHCM phối hợp với các bộ ngành Trung ương sắp xếp lại các cơ sở nhà đất trên địa bàn TPHCM.

TPHCM cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm cho ý kiến về phương án sử dụng đất doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa cũng như doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa chuyển mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ vướng mắc thị trường bất động sản.

Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo triển khai sớm các dự án giao thông trọng điểm của vùng, liên vùng. Cụ thể đó là dự án Cao tốc TPHCM – Mộc Bài, dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc TPHCM – Trung Lương, dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, dự án Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM – Thủ Dầu 1 – Chơn Thành. Các dự án đường sắt: Dự án đường sắt TPHCM – Cần Thơ, dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành, ga đường sắt Thủ Thiêm, ga đường sắt Bình Triệu, các dự án đường sắt đô thị và đặc biệt quan tâm bố trí vốn đầu tư trang thiết bị cho 3 bệnh viện cửa ngõ của TPHCM.

Liên quan đến dự án đường Vành đai 4, Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị, Thủ tướng giao cho các địa phương có dự án đi qua chủ động lập dự án. Các địa phương có dự án đi qua đã họp thống nhất tiến độ nhưng phải có cơ quan đầu mối điều phối thúc đẩy. Vì vậy, Bộ GTVT cần theo dõi đôn đốc để làm sao dự án đường Vành đai 4 được đầu tư đồng bộ.

TPHCM đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp

TPHCM đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Trong đó, TPHCM tập tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tập trung giải quyết những nhóm việc trễ hẹn của quý 1, kiên quyết không để việc trễ hạn nhiệm vụ của quý 1, quý 2 chuyển qua quý 3.

Đồng thời, triển khai chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Trong đó, đề xuất đầu tư dự án Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn và thu hồi năng lượng tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc theo phương thức PPP. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhà ga T3, Metro 1, dự án Rạch Xuyên tâm, nút giao An Phú, mở rộng Quốc lộ 50.... và các công trình đã khởi công.

TPHCM sẽ triển khai các làm minh bạch, lành mạnh thị trường bất động sản; có phương án xử lý các dự án chậm triển khai, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất cũng như nhà đầu tư.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động du lịch; đẩy nhanh nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo; đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và an sinh, phúc lợi xã hội; tổ chức đón tiếp chu đáo và trọng thị các đoàn nguyên thủ và các đoàn khách quốc tế đến thành phố; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục nghiên cứu, khai thác lợi thế thị trường nội địa, nhất là thị trường hơn 10 triệu dân ngay tại TPHCM và những vùng kinh tế lân cận thành phố. Đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng.

TPHCM cũng xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Thống kê hằng tháng những cơ quan, đơn vị nhận được yêu cầu phối hợp nhưng không thực hiện hoặc chậm phản hồi gây ảnh hưởng tiến độ chung.

TPHCM sẽ đánh giá thi đua, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan, đơn vị tổ chức công khai thông tin công chức, viên chức xử lý hồ sơ tồn đọng, trễ hạn. Rà soát, sắp xếp tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở ngành, quận huyện. Hoàn thành đề án về chính sách, giải pháp tạo động lực cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.