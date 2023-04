Lập tổ đặc biệt gỡ khó từng bước, có lộ trình cho hoạt động karaoke

Sáng 7-4, tại tòa nhà Báo SGGP (số 432 - 434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM), Báo SGGP tổ chức tọa đàm “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dịch vụ karaoke hoạt động lành mạnh, an toàn”.

Đồng chủ trì toạ đàm có: Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TPHCM.

Cùng dự có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương: ông Nguyễn Văn Nhứt, Phó Trưởng Công an quận 1; bà Trần Thị Thanh Lý, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hoá gia đình, Sở VH-TT TPHCM; ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Phòng Quản lý chất lượng Sở Xây dựng TPHCM; ông Đinh Quốc Bảo, Phó Trưởng phòng VH-TT quận Bình Thạnh; ông Lữ Quốc Dũng, Phó Phòng VH-TT quận 10; ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Phòng VH-TT quận Gò Vấp.

Từng bước tháo gỡ vướng mắc theo lộ trình

Phát biểu kết thúc tọa đàm, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn, nhận xét, qua tọa đàm đã lắng nghe được những tâm tư, ý kiến của các doanh nghiệp karaoke trên địa bàn TPHCM. Trước những khó khăn, vướng mắc đó, đơn vị quản lý, cơ quan chức năng đã có ý kiến phản hồi.

Theo Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cơ sở karaoke gặp rất nhiều khó khăn, do phải tạm ngưng hoạt động. Đến khi dịch hết thì vẫn gặp vướng và tiếp tục phải gián đoạn trong hoạt động, vì không đáp ứng được các quy chuẩn về PCCC.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP hoan nghênh sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan PCCC-CHCN, như việc Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH thông tin, PC07 sẽ lập một tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ. Cùng với đó là buổi làm việc trực tiếp với Thứ trưởng Bộ Công an (dự kiến vào ngày 8-4) để chuyển tải những khó khăn của doanh nghiệp karaoke hiện nay, từ đó có các giải pháp để từng bước tháo gỡ vướng mắc theo lộ trình.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn bày tỏ tin tưởng, trước việc các đơn vị quản lý chia sẻ với khó khăn của các cơ sở karaoke và đều chung mục tiêu là tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thì các cơ sở karaoke sẽ sớm được hoạt động trở lại an toàn. Qua đó sẽ đáp ứng nhu cầu giải trí và thụ hưởng văn hóa an toàn, lành mạnh của người dân.

PC07 lập tổ đặc biệt gỡ khó cho cơ sở karaoke

Phát biểu tại toạ đàm, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07, khẳng định dịch vụ karaoke đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, nhất là ở thành phố lớn như TPHCM. Tuy nhiên, đặc thù loại hình này có chứa nhiều chất cháy, truyền nhiệt nên dễ phát sinh nguy cơ cháy nổ. Thực tế đã có nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Cho nên, pháp luật có quy định đây là loại hình kinh doanh có điều kiện, yêu cầu về PCCC rất cao, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC mới được hoạt động.

Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trên địa bàn TPHCM hiện có 53 cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện an toàn hoạt động, chủ yếu là các cơ sở quy mô nhỏ ở ngoại thành. Như vậy, trên địa bàn thành phố vẫn có những cơ sở đủ điều kiện an toàn để hoạt động.

Theo quy định, các cơ sở cải tạo, sửa chữa và phải được thẩm duyệt, thẩm duyệt lại theo quy định nhưng có những cơ sở sửa chữa lại không tuân thủ quy định thiết kế và thẩm định lại. Cũng có trường hợp có làm hồ sơ nhưng thiết kế không đạt yêu cầu. Đó là thực trạng trong thời gian qua ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Ngoài ra, do yêu cầu quy chuẩn cao nên thực hiện theo quy định hiện nay rất khó.

Cơ chế quy định thay đổi cải tạo phải thiết kế thẩm định lại, công trình đã hoạt động nhưng có thay đổi nhỏ cũng vẫn phải nghiệm thu lại, rất mất thời gian.

Bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, khẳng định, thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực tháo gỡ. Trong đó, Phòng PC07 đã tổ chức toạ đàm, mời các doanh nghiệp. Giám đốc Công an TPHCM cũng đã chỉ đạo thành lập các tổ gồm chỉ huy công an quận, huyện xuống trực tiếp từng cơ sở để phân loại, hướng dẫn chi tiết cho các cơ sở karaoke để thực hiện theo quy định. Trước mắt PC07 thành lập tổ đặc biệt, sẽ mời các cơ sở karaoke thuộc diện thẩm duyệt thiết kế PCCC để hướng dẫn chi tiết và cụ thể.

Đối với những khó khăn vướng về tiêu chuẩn quy định, Công an TPHCM đã có văn bản kiến nghị C07 Bộ Công an áp dụng việc thẩm duyệt lại các cơ sở, với tiêu chí cơ sở đưa vào hoạt động ở thời điểm nào thì áp dụng quy định ở thời điểm đó. Đối với cơ sở thay đổi nhỏ, đã được thiết kế nghiệm thu rồi thì không phải thẩm duyệt lại.

Công an TPHCM cũng đang tham mưu để tổng hợp hết các khó khăn vướng mắc để Công an TPHCM tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các bộ ngành chức năng.

Sở VH-TT nghiên cứu để phân cấp, phân quyền quản lý, cấp phép loại hình karaoke

Bà Trần Thị Thanh Lý, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH-TT TPHCM): Chúng tôi chia sẻ trước những khó khăn của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke. Thời gian qua, sở đã cấp 450 giấy phép, nhưng phần lớn các doanh nghiệp karaoke phải tạm dừng hoạt động do vướng về các quy định PCCC.

Trong thẩm quyền, thời gian tới, Sở VH-TT sẽ nghiên cứu để phân cấp, phân quyền quản lý, cấp phép về cho các quận huyện, TP Thủ Đức để phát huy vai trò của địa phương trong quản lý tốt hơn.

Kiến nghị các bộ ngành bổ sung, sửa đổi các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật

Trả lời ý kiến của chủ karaoke Sinh Đôi về việc xác định công năng tòa nhà, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Phòng Quản lý chất lượng Sở Xây dựng TPHCM, cho biết hiện nay không có quy định xác định công năng tòa nhà mà căn cứ vào giấy phép xây dựng và một số giấy tờ liên quan.

Với các trường hợp là nhà ở chuyển đổi công năng sang làm cơ sở karaoke thì thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Xây dựng hoặc các quận, huyện và TP Thủ Đức. Với các công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng thì do địa phương giải quyết. Các doanh nghiệp muốn sửa chữa công trình nhà ở để làm karaoke thì liên hệ với UBND quận, huyện và TP Thủ Đức để xin giấy phép.

Với công trình từ 8 tầng trở lên sẽ do Sở Xây dựng cấp phép. Khi nghiệm thu thì phải có kết quả thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp thông tin thêm, UBND TPHCM vừa có công văn về tăng cường công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, trong đó có cơ sở karaoke. UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tiếp nhận những phản ánh của doanh nghiệp khi chuyển đổi công năng công trình để làm cơ sở karaoke. Với những khó khăn phát sinh của doanh nghiệp, các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp nhận ý kiến để Sở Xây dựng tổng hợp gửi UBND TPHCM kiến nghị các bộ ngành có bổ sung, sửa đổi các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tập trung nhắc nhở nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp

Cùng trả lời cho câu hỏi của nhà báo Nguyễn Khắc Văn về trình trạng cơ sở karaoke hoạt động lén lút, ông Lữ Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng VH-TT quận 10, cho biết hiện lực lượng chức năng của quận 10 cũng như các phường thường xuyên chia lịch để đi kiểm tra các cơ sở karaoke. Bên cạnh việc giám sát cấp quận, phường thì các tổ dân phố cũng có sự giám sát. Với những cơ sở vi phạm đã xử phạt theo quy định.

Tuy nhiên, do các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn nên lực lượng chức năng cũng tập trung nhắc nhở nâng cao nhận thức, vận động các doanh nghiệp cải tạo cơ sở để đáp ứng đúng quy định PCCC để hoạt động trở lại.

Chỉ 50/400 cơ sở karaoke trên địa bàn TPHCM còn hoạt động

Dẫn chứng TPHCM có 400 cơ sở karaoke nhưng hiện chỉ còn hơn 50 cơ sở đang hoạt động, nhà báo Nguyễn Khắc Văn nhận xét, với số lượng này sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu giải trí của người dân, dẫn đến tình trạng người dân chấp nhận đi hát “chui” và quán karaoke hoạt động “chui”. Nhà báo Nguyễn Khắc Văn đặt câu hỏi với đại diện quận Bình Thạnh, ở địa bàn quận có xảy ra tình trạng này hay không và ảnh hưởng như thế nào đến công tác quản lý của địa phương?

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Phòng VH-TT tin quận Bình Thạnh cho biết, hiện trên địa bàn quận có 11 cơ sở karaoke. Trước đây có 6 cơ sở phải tạm ngưng để khắc phục, hiện có 5 cơ sở đã khắc phục và hoạt động trở lại. Nhiệm vụ của quận là tiếp tục kiểm tra công tác khắc phục, hỗ trợ thêm các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong thẩm quyền của quận.

Ông kiến nghị trong quá trình yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục theo quy định chung, có nội dung nào không phù hợp, cơ quan quản lý nhà nước của TPHCM mạnh dạn tháo gỡ. Song song đó, cần tập hợp lại các khó khăn thực sự của doanh nghiệp để đề xuất với các cơ quan chức năng điều chỉnh phù hợp hơn.

Cần có lộ trình, thời gian để các cơ sở kinh doanh karaoke khắc phục tồn tại

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Trưởng phòng VH-TT Gò Vấp: Khi doanh nghiệp ngừng hoạt động thì kéo theo đó là người lao động mất việc, ngừng việc và phía sau đó là cả gia đình của họ. Hơn nữa, loại hình dịch vụ karaoke vừa đóng góp vào nguồn ngân sách của địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của người dân.

Hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang gặp khó khăn vì vướng những điều kiện, quy định về PCCC mới. Đặc thù của loại hình này không chỉ riêng ở quận Gò Vấp, mà cả TPHCM là doanh nghiệp thường đi thuê lại nhà của người dân để chuyển đổi công năng, cải tạo lại. Do vậy, cơ quan chức năng cần có lộ trình, thời gian để các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục những tồn tại hiện nay.

Hệ thống karaoke gặp khó nhưng đơn vị quản lý cũng khó không kém

Ở góc độ quản lý chuyên môn, Thượng tá Nguyễn Văn Nhứt, Phó Trưởng Công an quận 1, nhìn nhận, hiện nay quy chuẩn về PCCC còn nhiều bất cập, hệ thống karaoke gặp khó nhưng đơn vị quản lý cũng khó.

Theo đó, quy chuẩn đối với các cơ sở karaoke thay đổi liên tục. Tại các cơ sở karaoke, nhiều hạng mục đã được nghiệm thu đưa vào hoạt động nhưng khi có quy định mới thì phải nghiệm thu lại.

Dẫn chứng trên địa bàn quận 1 có 10 cơ sở đăng ký hoạt động karaoke. Trong đó có 4 cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động, 6 cơ sở còn lại thì tạm ngưng sửa chữa.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhứt lý giải việc có nhiều quy định cũng bắt nguồn từ thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Chưa kể, một số cơ sở thiếu ý thức, kinh doanh nhiều loại hình cấm, khi có sự cố xảy ra thì thiệt hại rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Văn Nhứt cũng chia sẻ với các khó khăn của các cơ sở karaoke và cho rằng, với những quy định hiện nay thì rất khó để các cơ sở đáp ứng quy chuẩn. Với đặc thù của TPHCM, ông cho rằng nên nghiên cứu, đề xuất các phương án tháo gỡ, nhất là khi TPHCM đang đề xuất có những cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Những tiêu chuẩn quá khó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và người lao động. Từ những khó khăn đó dẫn đến doanh nghiệp có nhiều bức xúc, có doanh nghiệp lén lút hoạt động”, Thượng tá Nguyễn Văn Nhứt thông tin.

Dán thông báo và yêu cầu các cơ sở không đủ điều kiện tạm ngưng hoạt động

Ông Lữ Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng VH-TT quận 10, thông tin, hiện nay, trên địa bàn quận 10, chủ yếu là loại hình karaoke gia đình phục vụ nhu cầu giải trí chính đáng của người dân.

Về phía quản lý nhà nước, địa phương tích cực tuyên truyền, hỗ trợ các chủ cơ sở kinh doanh loại hình karaoke tuân thủ, đảm bảo các điều kiện, quy định về PCCC.

Thời gian qua, cũng có nhiều nơi chưa đáp ứng các điều kiện, quy định về PCCC. Quận phối hợp với lực lượng PCCC dán thông báo trước các cơ sở không đủ điều kiện và yêu cầu tạm ngưng hoạt động. Dù vậy, một số cơ sở vẫn lén lút, hoạt động trá hình bị phạt.

Càng siết càng nguy hiểm: Nhiều doanh nghiệp đứng trước phá sản dễ hoạt động lén lút

Ông Lê Hoàng Quân, chủ hệ thống Karaoke Sinh Đôi, cho biết hằng năm ngành văn hóa thường đi kiểm tra, nhắc nhở những bài hát không được lưu hành tại các cơ sở karaoke. Tuy nhiên, hiện nay các cơ sở karaoke lại không được biết đến danh mục những ca khúc không được lưu hành để chủ động loại bỏ.

Ông Lê Hoàng Quân đề nghị ngành văn hóa thông tin hỗ trợ cung cấp danh sách các ca khúc này cho các hệ thống karaoke để làm đúng quy định.

Chủ hệ thống Karaoke Sinh Đôi cũng đặt vấn đề xác định công năng toà nhà. Lâu nay các karaoke thường cải tạo từ các công trình có sẵn, việc xác định công năng có phải xin giấy phép hay không và xin từ cơ quan nào? Việc xác định công năng dựa trên những tiêu chí, quy định cụ thể nào?

Ông Huỳnh Văn Cường, chủ hệ thống Karaoke Star, cũng mong muốn lực lượng chức năng nên tìm cách để thực sự tháo gỡ cho hoạt động karaoke.

“Các cơ sở karaoke phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Ai cũng muốn làm đúng theo quy định, nhưng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với cơ sở karaoke hiện nay có nhiều nội dung quá khó, không thể theo được”, ông Cường nói và cho rằng, so với các quy định của các nước trên thế giới, quy định của Việt Nam là quá khắt khe.

Do đó, ông Cường bày tỏ mong muốn có sự chia sẻ, gỡ khó cho doanh nghiệp và với cơ sở nào qua quá trình nghiệm thu đã đảm bảo tương đối tuân thủ yêu cầu thì cho phép cơ sở phục hồi hoạt động và tiếp tục hoàn thiện.

“Với tình hình hiện nay, càng siết chặt thì càng nguy hiểm vì nhiều doanh nghiệp đang đứng trên đà phá sản nên có thể dẫn đến tình trạng “làm liều” hoạt động lén lút càng nguy hiểm hơn, đóng cửa hát trong đó nếu hỏa hoạn thì càng nhiều hệ lụy”, ông Cường phân tích.

"Chúng tôi đang gặp khó!"

Ông Trần Thái Sơn, Tổng Giám đốc Công ty ICOOL chia sẻ câu chuyện về ngành giải trí, trong đó có dịch vụ giải trí karaoke. Đây là loại hình giải trí xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và thực tế hơn 20 năm qua, loại hình dịch vụ này hoạt động rất tốt tại TPHCM. Ngành dịch vụ karaoke luôn hướng đến dịch vụ lành mạnh, "karaoke sạch" để đáp ứng nhu cầu của người dân. Vì vậy, ông rất mong mọi người có cái nhìn lại với loại hình dịch vụ này.

Từ năm 2021 đến nay, loại hình này gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 đến những quy định mới về phòng cháy chữa cháy đang siết chặt các điều kiện. Đồng tình với những quy định về phòng cháy, chữa cháy giúp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn hơn. Nhưng ông mong muốn, cơ quan chức năng cần tạo điều kiện để các cơ sở có thêm thời gian điều chỉnh, cải tạo hệ thống, cơ sở theo quy định.

"Chúng tôi cố gắng tối đa để đáp ứng các điều kiện theo quy định nhưng cũng mong cơ quan chức năng, nhất là trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cần tạo điều kiện tối thiểu, có lộ trình để hệ thống karaoke cải tạo lại hệ thống đáp ứng được các quy định phòng cháy, chữa cháy hiện nay", ông Sơn kiến nghị và đề xuất, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tiếp tục cử lực lượng xuống hỗ trợ giải quyết khó khăn nhiều hơn cho các cơ sở.

Báo SGGP cùng tìm hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các vấn đề dân sinh

Tham gia buổi tọa đàm còn có chủ một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TPHCM: ông Nguyễn Quang Vinh, chủ hệ thống Karaoke Fyou; ông Trần Thái Sơn, Tổng Giám đốc Công ty ICOOL; ông Huỳnh Văn Cường, chủ hệ thống Karaoke Star; ông Lê Hoàng Quân, chủ hệ thống Karaoke Sinh Đôi; ông Lê Công Diễn, đại diện hệ thống Karaoke Ruby.

Mở đầu buổi tọa đàm, Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Báo SSGP, thay mặt đơn vị tổ chức bày tỏ sự cảm ơn đến các cơ quan, địa phương, các cơ sở karaoke đã đến tham dự tọa đàm.

Theo Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Báo SGGP luôn hướng đến những nội dung gắn với đời sống dân sinh. Buổi tọa đàm chọn đề tài hướng đến đời sống dân sinh đó là dịch vụ karaoke. Đây là dịch vụ được cả nước và người dân ưa chuộng nhưng thời gian qua gặp nhiều khó khăn để hoạt động.

Nêu ý kiến tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Quang Vinh, chủ hệ thống Karaoke Fyou, cho biết hệ thống phải tạm ngừng hoạt động hơn 6 tháng qua vì vướng quy định về phòng cháy chữa cháy.

Theo ông phản ánh, dù các cơ sở karaoke trong hệ thống đã khắc phục 8 hạng mục theo quy định phòng cháy chữa cháy như cơ quan chức năng đưa ra nhưng vẫn chưa thể hoạt động trở lại vì một số điều kiện khác chưa đáp ứng.

Hằng tháng, hệ thống Karaoke Fyou phải gánh những khoản chi phí duy trì rất lớn từ tiền mặt bằng, lãi ngân hàng, lương nhân viên... “Rất mong các cấp chính quyền hỗ trợ cơ sở được hoạt động trở lại sớm nhất có thể”, ông Nguyễn Quang Vinh đề nghị.