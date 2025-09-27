Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 10 (Bualoi)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi).

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới, bão số 10 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung bộ và Bắc bộ nước ta, càng vào gần bờ biển nước ta, bão càng mạnh lên.

Bão số 10 di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung bộ và Bắc bộ nước ta

Do ảnh hưởng của bão, tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ chiều tối ngày 27-9, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung bộ và Bắc bộ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Để chủ động ứng phó bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Lãnh đạo các địa phương bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển (bao gồm cả phương tiện hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tàu vận tải, tàu du lịch,…), các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền.

Thủ tướng yêu cầu rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư, máy móc, phương tiện, trang thiết bị sản xuất kinh doanh để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển.

Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương.

LÂM NGUYÊN