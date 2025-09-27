Bão Bualoi di chuyển cực nhanh, sáng 29-9 có thể đổ bộ miền Trung

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC - Hoa Kỳ), bão Bualoi – cơn bão số 10 trong năm nay – đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 31km/giờ và có khả năng mạnh lên cấp 15-16 khi đi vào Biển Đông. Sóng biển vùng gần tâm bão có thể cao tới 7,3m.

Mô hình dự báo của Hoa Kỳ về quỹ đạo bão Bualoi (số 10), cập nhật 6 giờ ngày 27-9. Nguồn: Z.E

Đáng chú ý, bão Bualoi có xác suất cao sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển miền Trung nước ta do quỹ đạo di chuyển khá ổn định và đang được các cơ quan khí tượng quốc tế theo dõi sát.

Hiện môi trường biển và khí quyển quanh bão rất thuận lợi để cơn bão này mạnh thêm. Dự báo trong khoảng 36 giờ tới, sức gió cực đại của Bualoi có thể đạt 185km/giờ (tương đương cấp 15-16, giật trên cấp 17 theo thang bão Việt Nam).

Cập nhật lúc 4 giờ sáng ngày 27-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tâm bão Bualoi nằm ở khoảng 14 độ vĩ Bắc - 116,6 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 11-12, giật cấp 15.

Đáng lưu ý, bão di chuyển với tốc độ rất nhanh, ước tính 35-40km/giờ – gần gấp đôi tốc độ trung bình của các cơn bão thông thường, tương đương vận tốc của xe máy di chuyển trong nội đô.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Vị trí tâm bão số 10 cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lúc 5 giờ ngày 27-9

Dự báo, thời điểm bão đổ bộ đất liền là vào sáng 29-9, với tâm bão có khả năng đi vào khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị. Trên đường di chuyển vào đất liền, vùng biển từ Đà Nẵng - Huế đến Hà Tĩnh sẽ là nơi hứng chịu gió mạnh nhất, với cấp 12-13, giật cấp 16. Khi vào đất liền, cường độ bão có thể giảm xuống cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa và Hà Tĩnh dự báo có mưa rất to, phổ biến từ 200-400mm, có nơi vượt 600mm.

Bão Bualoi đang được cảnh báo là một xoáy thuận nhiệt đới nguy hiểm, có thể gây biển động dữ dội, nước dâng, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần theo dõi sát tình hình, chủ động phương án phòng, chống bão từ sớm.

PHÚC HẬU