Thủ tướng: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng tới kỳ thi

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo định hướng hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong thời điểm lịch sử khi cả nước sắp xếp lại địa giới hành chính các địa phương, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của cấp huyện. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là diễn ra kỳ thi (ngày 26, 27-6), ngay trước thời điểm ngày 30-6, cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1-7.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không để ảnh hưởng tới kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra bình thường, toàn diện, đồng bộ. Các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là cấp cơ sở tham gia để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chu đáo, thông suốt, gọn nhẹ, công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm chất lượng cao nhất, phản ánh khách quan nhất chất lượng dạy và học, bảo đảm yêu cầu, quy định đề ra. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của tháng 6.

Thủ tướng nêu rõ, tinh thần là tạo thuận lợi nhất cho người thi và giám thị coi thi, bảo đảm tiếp cận bình đẳng với các đối tượng khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để kỳ thi thành công, làm sao để đây thực sự là ngày hội của học sinh, thầy cô giáo, của ngành giáo dục và toàn dân, toàn xã hội.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được diễn ra trong bối cảnh: là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình GDPT 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học; cả nước đang thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp và tinh gọn bộ máy, chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Năm nay, kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gần 100.000 so với năm 2024; tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao diễn biến phức tạp. Bối cảnh trên đòi hỏi công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 càng phải chu đáo, kỹ lưỡng.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.165.289 thí sinh (tăng khoảng 8,7% so với năm 2024). Số thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 là 1.138.579 thí sinh, chiếm 97,71% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức tại 2.493 điểm thi với 50.039 phòng thi. Dự kiến sẽ có khoảng 200.000 nhân sự tham gia công tác tổ chức thi như: cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực....

Kỳ thi năm 2025 được sử dụng 3 hệ thống phần mềm chính gồm: hệ thống quản lý thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm, phần mềm hỗ trợ hội đồng ra đề thi. Tất cả các phần mềm sử dụng trong kỳ thi đều được các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an rà soát, đánh giá an ninh, an toàn hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. Cho đến thời điểm hiện tại, các hệ thống phần mềm đều vận hành tốt và được đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ tổ chức kỳ thi.

PHAN THẢO