Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48: Thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên chiến lược của ASEAN

Sáng nay 7-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8-5-2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Phát huy vai trò trung tâm của ASEAN

Với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2015-2025.

Các doanh nghiệp Indonesia tìm kiếm nguồn cung ứng từ doanh nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa” diễn ra vào tháng 9 -2025 tại TPHCM. ẢNH: ÁI VÂN

Theo Bộ Ngoại giao, sau 10 năm thực hiện Tầm nhìn này, ASEAN đạt được nhiều thành quả tích cực. Trong đó, ASEAN đóng vai trò quan trọng đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các quốc gia thành viên; tiếp tục phổ biến và đề cao các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung giữa các quốc gia; phát huy vai trò trung tâm và tiếng nói chung trước các biến động, bất ổn ở toàn cầu và khu vực.

Từ một nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới năm 2015 với GDP đạt 2.500 tỷ USD, ASEAN đã vươn lên, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào năm 2025 với GDP đạt 4.160 tỷ USD và dự kiến vươn lên thứ 4 vào năm 2030. ASEAN cũng mở rộng hội nhập kinh tế toàn cầu thông qua mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA), triển khai FTA với nhiều đối tác lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia… ASEAN cũng nỗ lực đón đầu các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế biển xanh, hệ sinh thái xe điện và chiến lược trung hòa carbon, phù hợp với định hướng phát triển bền vững...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chia sẻ, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ tập trung vào 3 trọng tâm lớn, gồm củng cố đoàn kết, tự cường và năng lực ứng phó của ASEAN trước các thách thức cấp bách; thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên chiến lược của ASEAN; tiếp tục phát huy tiếng nói chung và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời nâng cao vị thế và vai trò của ASEAN trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp tục nâng cao vị thế Việt Nam

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị lần này thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam...

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Với chủ đề “Một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm”, tầm nhìn đề ra những định hướng lớn cho các kế hoạch chiến lược trên 4 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối.

Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ cùng ASEAN thúc đẩy duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định; đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương; tăng cường liên kết nội khối, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

TS Lê Phương Hòa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), kỳ vọng Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ tạo ra những bước ngoặt thực chất, không chỉ dừng lại ở các tuyên bố chung. Thông qua việc thúc đẩy các lĩnh vực như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, kết nối khu vực, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số… Việt Nam sẽ duy trì hình ảnh là quốc gia đi đầu về tăng trưởng kinh tế, đồng thời là đối tác tin cậy trong việc giải quyết các thách thức phi truyền thống.

BÍCH QUYÊN - TTXVN