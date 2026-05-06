Xây dựng tiêu chuẩn phát triển đảng viên trẻ vừa hồng vừa chuyên

Ngày 5-5, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tại buổi khảo sát, đại diện các địa phương đã chia sẻ về kết quả triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các địa phương cũng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi khảo sát. ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Một số điểm sáng tại các địa phương là: việc “tự soi, tự sửa” đã dần trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của đảng viên; tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cũng được chú trọng hơn thông qua việc theo dõi sát sao tình hình sinh hoạt Đảng ở từng khu phố, ấp. Dù vậy, hiện các địa phương đang gặp khó khăn trong việc tìm nhân sự cho cấp ủy các chi bộ khu phố. Cùng với đó, tình trạng xóa tên đảng viên cũng trở nên phổ biến, nguyên nhân chủ yếu là do đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng…

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại buổi khảo sát là công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Hiện nay quy trình xác minh lý lịch đối với sinh viên ở xa mất nhiều thời gian; việc chuyển sinh hoạt Đảng cho sinh viên mới ra trường vẫn gặp vướng mắc, nhất là với những em làm nghề tự do.

Từ thực tế phát sinh, các trường kiến nghị có cơ chế chuyển tiếp hồ sơ kết nạp Đảng cho học sinh từ trường phổ thông sang trường đại học để các em không phải phấn đấu lại từ đầu. Nới thời gian chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên sinh viên mới ra trường để các em ổn định công việc và nơi ở…

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Viết Cường khẳng định, yêu cầu xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt trong giai đoạn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta. Những phản ánh sát thực tế từ TPHCM sẽ là chất liệu quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương xây dựng, hoàn thiện các đề án về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ có đánh giá tổng thể để xây dựng quy định, tiêu chuẩn, điều kiện nhằm phát triển đội ngũ đảng viên trẻ vừa hồng vừa chuyên. Đồng chí Trần Viết Cường nhấn mạnh, trong thời gian tới, Trung ương tập trung mạnh cho công tác chuyển đổi số trong Đảng, với đa số các thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường số. Đồng thời xây dựng hạ tầng, đường truyền để triển khai sinh hoạt Đảng trực tuyến, trong đó sẽ có những đối tượng, tổ chức Đảng được sinh hoạt trực tuyến toàn phần.

THU HƯỜNG