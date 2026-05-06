Công bố các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khoản 3 Điều 9 Nội quy kỳ họp Quốc hội và Điều 96 của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng giới thiệu các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, cụ thể:

1. Nghị quyết số 1/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

2. Nghị quyết số 252/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI về việc thành lập Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.

3. Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

4. Nghị quyết số 22/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

5. Nghị quyết số 23/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”.

6. Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về phát triển văn hóa Việt Nam.

7. Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về việc thành lập thành phố Đồng Nai.