Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 11-3, tại Thủ đô Wellington, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam, Giáo sư Roberto Rabel của Đại học Victoria Wellington.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Roberto Rabel, Chủ tịch Hội hữu nghị New Zealand – Việt Nam. Ảnh TTXVN

Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Về phía Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam có nhiều thành viên như nguyên Toàn quyền New Zealand Anand Satyanand và nhiều thành viên là người gốc Việt thành đạt tại đây như nữ nghị sĩ gốc Việt Phạm Thị Ngọc Lan, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Tập đoàn công nghệ CodeHQ - nhà sáng lập mạng lưới trí thức Việt Nam ở New Zealand (VietTechNZ)… Các thành viên của Hội bày tỏ tình cảm tốt đẹp đặc biệt với Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thành công tốt đẹp; thông báo về các hoạt động của Hội và các thành viên nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác và không ngừng củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng trước việc thành lập và hoạt động của Hội, cho thấy tình cảm quý mến dành cho Việt Nam; cảm ơn Hội Hữu nghị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực vào những kết quả trong quan hệ hai nước. Bày tỏ ấn tượng trước thiên nhiên tươi đẹp, con người New Zealand hiền hòa, thân thiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết có thể cảm nhận rõ rệt tình cảm từ “trái tim tới trái tim” giữa nhân dân hai nước, tin cậy chính trị rất cao giữa hai nước; cho rằng hai đất nước, hai dân tộc, người dân hai nước có nhiều điểm tương đồng như yêu chuộng hòa bình, mến khách, tình cảm, chân thành nhưng hành động quyết liệt.

Thông báo những hoạt động và kết quả của chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand đã không ngừng phát triển mạnh mẽ và ngày càng thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực không giới hạn như khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong trao đổi với lãnh đạo cấp cao New Zealand, hai bên đã nhất trí cao về phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các thỏa thuận đã đạt được; muốn vậy, phải thúc đẩy giao lưu con người, giao lưu nhân dân và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Hội tiếp tục có các hoạt động thiết thực, có nhiều đóng góp cho việc tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước và củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong năm 2025 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược; có tiếng nói với các cơ quan New Zealand có chính sách visa thuận lợi hơn cho người Việt Nam; thúc đẩy hợp tác lao động. Cùng với đó, Hội tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng 15.000 người Việt Nam, trong đó có 6.000 sinh viên, lao động ngày càng phát triển, lớn mạnh và xem xét, công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số tại đất nước New Zealand; mong các thành viên của Hội tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam, nhất là việc đưa sinh viên, học sinh Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại New Zealand.

Đánh giá cao việc bầu chọn nghị sĩ gốc Việt Phạm Thị Ngọc Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn có nhiều hơn nữa những người gốc Việt tham gia vị trí lãnh đạo tại các cơ quan Nhà nước của New Zealand.

LAM ĐIỀN