Thủ tướng Thái Lan yêu cầu truy cứu trách nhiệm vụ sập cần cẩu

Theo báo Nation, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu truy cứu trách nhiệm về vụ cần cẩu sập trúng đoàn tàu chở khách, gây tai nạn nghiêm trọng vào sáng 14-1 và điều tra danh sách nhà thầu có liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: THE NATION

Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ đạo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Phiphat Ratchakitprakarn và quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt nhà nước Anan Phonimdang khẩn trương điều tra tại hiện trường và giám sát công tác ứng phó ngay lập tức.

Ông Anutin Charnvirakul cũng đề cập đến việc nhà thầu tham gia dự án đường sắt tốc độ cao không bị đưa vào “danh sách đen” dù đã có nhiều lần để xảy ra các tai nạn tương tự. Thủ tướng Anutin Charnvirakul nêu rõ sự cố lần này không chỉ là lỗi kỹ thuật, mà còn là vi phạm nghiêm trọng đến an toàn công cộng.

Vụ tai nạn diễn ra ở Ban Thanon Kod, huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 230 km về phía Đông Bắc. Một cần cẩu đang được sử dụng để xây dựng cầu đường sắt tốc độ cao đã bất ngờ đổ sập, trúng vào đoàn tàu đang trong hành trình từ Bangkok đến tỉnh Ubon Ratchathani.

Công tác cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: THE NATION

Công trình cầu đường sắt nơi xảy ra sự cố thuộc giai đoạn 1 (Bangkok - Nakhon Ratchasima) của dự án đường sắt tốc độ cao Thái Lan - Trung Quốc trị giá 5,4 tỷ USD, được khởi công từ năm 2017. Dự án nhằm kết nối Bangkok với Côn Minh (Trung Quốc) thông qua Lào, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Tính đến chiều nay, vụ tai nạn đã khiến 31 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi tập trung mọi nỗ lực để hỗ trợ những người bị thương.

Tin liên quan Thái Lan: Cần cẩu đổ sập vào tàu chở khách, 22 người thiệt mạng

PHƯƠNG NAM