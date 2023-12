Thủ tướng yêu cầu bảo đảm sinh hoạt, học tập cho học sinh miền núi

Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, nhằm tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, nhất là trẻ em, học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bữa ăn của học sinh Trường Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 mà báo chí phản ánh vừa qua

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở một số nơi còn chưa được tốt, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, học tập của trẻ mầm non, học sinh. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành chỉ đạo rà soát việc tổ chức, thực hiện các bữa ăn cho trẻ mầm non, học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân nếu có vi phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện chính sách về giáo dục dân tộc, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục. Bộ GD-ĐT chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục; tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Ủy ban Dân tộc sử dụng hiệu quả các nguồn lực thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2021 - 2030 cho giáo dục, đảm bảo thực hiện mục tiêu “100% số trường, lớp học ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được xây dựng kiên cố”.

UBND các tỉnh, thành rà soát, đánh giá, huy động các nguồn lực để bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh môi trường và học tập cho trẻ mầm non, học sinh tại trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ, chính sách ở các cấp quản lý.

Gần đây, báo chí phản ánh về vụ việc bữa ăn cho học sinh bán trú tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trong tình trạng 11 học sinh chia nhau 2 gói mì ăn sáng. Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan (nếu có vi phạm) theo quy định của pháp luật; thông báo kết quả về Bộ GD-ĐT trước ngày 5-1-2024.

PHAN THẢO