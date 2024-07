Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 660 ổ dịch tả heo châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 42.400 con, nhất là tại các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An… Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng là rất cao, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng và môi trường.

Để phòng, chống, kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời chủ động tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ NN-PTNT.

Trong đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh, heo chết, chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh...

Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê cụ thể, chính xác tổng đàn heo và số lượng đàn heo thịt đã được tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi; trên cơ sở đó phê duyệt kế hoạch, ưu tiên bố trí kinh phí mua vaccine tập trung và tổ chức tiêm phòng đồng bộ, cùng thời điểm theo đúng chỉ đạo.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở NN-PTNT, UBND các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh; nhất là tại những nơi đang có dịch hoặc có nguy cơ xuất hiện dịch; xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả heo châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi cho đàn heo thịt theo hướng dẫn của Bộ NN-PTNT; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh; xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra bùng phát dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo châu Phi; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông tăng cường kiểm soát, phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, sản phẩm heo bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi và các dịch bệnh động vật khác.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ TT-TT chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành.

PHAN THẢO