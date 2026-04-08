Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký phê chuẩn vào ngày 7-4, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội, trong tổng số 72 quốc gia đã đặt bút ký Công ước.

Các đại biểu tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội, tháng 10-2025. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ Ngoại giao, việc nhanh chóng hoàn thành thủ tục phê chuẩn Công ước Hà Nội đã thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương. Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.

Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng thời, Công ước Hà Nội là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.

Trước đó, Công ước Hà Nội, điều ước quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam được mở ký tại Hà Nội vào tháng 10-2025, với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện cấp cao của hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Trước Việt Nam, Qatar là nước đầu tiên phê chuẩn Công ước. Công ước sẽ có hiệu lực sau khi có 40 nước trở thành thành viên.

BÍCH QUYÊN