Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Đại hội đồng IPU-152 và thăm Italia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ ngày 11 đến 17-4.

Theo Bộ Ngoại giao, kể từ khi được kết nạp làm thành viên của IPU (tháng 4-1979), Quốc hội Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm tại diễn đàn này.

Quốc hội Việt Nam đã chủ trì, đăng cai nhiều hoạt động trong IPU. Hàng năm, Quốc hội Việt Nam đều cử đoàn đại biểu Quốc hội tham dự các kỳ Đại hội đồng IPU, các hội nghị liên quan, các cơ chế họp quan trọng của IPU như: Phiên điều trần IPU-Liên hợp quốc, hội nghị chuyên đề khu vực và hội nghị chuyên môn; các hoạt động tập huấn cho Ban Thư ký Quốc hội các nước do Ban Thư ký IPU tổ chức.

Với Italia, kể từ khi Việt Nam và Italia thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 1-2013, hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học, giáo dục, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, kết nối địa phương. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng: năm 2025 đạt khoảng 7,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2024. Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU (sau Đức, Hà Lan) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN.

Về đầu tư, tính đến nay, Italia có 167 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 633 triệu USD, đứng thứ 31/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

BÍCH QUYÊN