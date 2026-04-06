Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sắp thăm chính thức Lào và Campuchia

Ngày 6-4, Bộ Ngoại giao cho biết đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ngày 9-4.

Nhận lời mời của ông Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chí Trần Cẩm Tú sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia ngày 10-4.

