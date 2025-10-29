Thúc đẩy phát triển công trình xanh, giao thông xanh theo hướng bền vững

Ngày 29-10, tại TPHCM, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển công trình xanh và giao thông xanh theo hướng bền vững”.

Các chuyên gia thảo luận tại tọa đàm “Tối ưu hóa sử dụng năng lượng, vật liệu xây dựng nhằm giảm thiểu phát thải trong công trình xanh". Ảnh: TH

Sự kiện thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự, gồm đại diện đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tuần lễ gồm 1 phiên toàn thể, 4 hội thảo chuyên đề, tập trung chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ mới, nhận diện rào cản và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển công trình – giao thông xanh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, với các hoạt động phong phú, đa dạng, gắn với chuyên môn và thực tế, Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh năm 2025 hướng tới 4 mục tiêu, gồm:

Thứ nhất, thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung liên quan đến phát triển công trình xanh, giao thông xanh của các chiến lược, chương trình, kế hoạch về tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu…

Thứ hai, xác định các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, các tồn tại về năng lực triển khai trong thực tiễn để vạch ra các trọng tâm ưu tiên và hành động cụ thể nhằm nhanh chóng thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành xây dựng, hướng tới phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu các tác động môi trường.

Thứ ba, đề xuất cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy phát triển công trình xanh, giao thông xanh tại Việt Nam.

Thứ tư, nâng cao nhận thức, năng lực và cam kết hành động của doanh nghiệp, chính quyền địa phương trong việc áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong xây dựng hạ tầng giao thông và vận hành công trình xanh, giao thông xanh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhận định, năm nay, việc mở rộng chủ đề sang “Công trình xanh và Giao thông xanh” không chỉ thể hiện bước phát triển mới trong tư duy phát triển hạ tầng đô thị, mà còn phản ánh tinh thần đổi mới sáng tạo, hội nhập và hành động mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa các cam kết quốc gia về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, TPHCM sau hợp nhất đã tạo thành một siêu đô thị với phương tiện giao thông hơn 10 triệu xe máy và hơn 1 triệu xe ô tô các loại, đặt ra những thách thức trong quản lý và phát triển đô thị hiện đại, bền vững. Trước những thách thức ấy, TPHCM đã và đang thực hiện các kế hoạch, chương trình như: phát triển xanh và chuyển đổi năng lượng, đề án phát triển đường sắt đô thị TPHCM; đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên cơ sở cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 98; giải pháp thúc đẩy các công trình giao thông công cộng thân thiện môi trường, hệ thống xe buýt điện, xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch. Cùng với đó, thành phố thúc đẩy phát triển các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, trong việc khuyến khích doanh nghiệp tham gia chứng nhận công trình xanh, công trình Net Zero.

"Tính đến tháng 9-2025, TPHCM có 268 công trình xanh, với 6.290.031 m² sàn. TPHCM từng bước xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch, hạ tầng và năng lượng”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chia sẻ.

Theo thống kê, đến hết quý 3-2025, cả nước có hơn 600 công trình xanh, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng gần 17 triệu m²; có 183.240 ô tô con điện và 974 xe buýt điện lưu hành. Hai địa phương dẫn đầu là Hà Nội (38.445 ô tô con điện và 317 xe buýt điện) và TPHCM (38.444 ô tô con điện và 507 xe buýt điện). Các địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa… cũng đang ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong lĩnh vực này, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh và bền vững.

THANH HIỀN