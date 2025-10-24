TPHCM đẩy nhanh chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát toàn bộ các chương trình, đề án và kế hoạch liên quan đến chuyển đổi xanh để đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa, không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 15-11.

Tiếp tục đưa vào vận hành 443 xe buýt điện trên 35 tuyến

Chiều 24-10, Văn phòng UBND TPHCM ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

TPHCM đẩy nhanh chuyển đổi xanh từ xe buýt xăng sang xe buýt điện. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát toàn bộ các chương trình, đề án và kế hoạch liên quan đến chuyển đổi xanh để đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa, không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 15-11. Đặc biệt, cần hoàn thiện Đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trình Hội đồng nhân dân Thành phố trong kỳ họp tháng 11-2025 và chuẩn bị giai đoạn 2 triển khai tại Côn Đảo, Cần Giờ.

Sở Công thương và Tổng Công ty Điện lực TPHCM phối hợp bảo đảm nguồn điện cho hạ tầng sạc xe điện đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Công an TPHCM được giao tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy khi sử dụng và sạc xe điện tại hộ gia đình, chung cư, trung tâm thương mại.

Để thực hiện chương trình này, TPHCM sẽ Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải trước ngày 15-11-2025. Khai trương tuyến xe buýt điện Cỏ Ống – Trung tâm Côn Đảo vào đầu tháng 12-2025. Thúc đẩy Đề án chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng, dự kiến thẩm định xong trước ngày 20-11-2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu TPHCM phát triển bền vững, xanh – sạch – thông minh.

Theo UBND TPHCM đến nay thành phố đã đạt được nhiều tiến bộ trong lộ trình chuyển đổi xanh. Cụ thể, 45,2% xe buýt đang hoạt động sử dụng điện hoặc khí CNG; 71% taxi hoạt động bằng điện; 28,1% xe máy công nghệ sử dụng điện. Hạ tầng sạc điện tiếp tục được mở rộng với khoảng 1.000 trạm sạc, trong đó V-Green chiếm phần lớn với gần 9.500 trụ sạc và 14.700 cổng sạc. Các doanh nghiệp như Selex Motors cũng đã triển khai mô hình đổi pin dùng chung, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong giao thông đô thị.

