TPHCM cập nhật quy hoạch theo hướng phát triển hạ tầng giao thông xanh

Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch thành phố theo hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông xanh, bao gồm hệ thống trạm sạc điện, cung cấp nhiên liệu sạch và xanh cho phương tiện giao thông.

Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp Tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn thành phố liên quan đề xuất của Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green về cơ chế đặc thù triển khai trạm sạc xe ô tô và xe máy điện tại các điểm công cộng.

Trước đó, ngày 5-9, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì cuộc họp Tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn thành phố (Tổ Công tác) để xem xét, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đề xuất của Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green về cơ chế đặc thù triển khai trạm sạc xe ô tô và xe máy điện tại các điểm công cộng.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch thành phố theo hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông xanh, bao gồm hệ thống trạm sạc điện, cung cấp nhiên liệu sạch và xanh cho phương tiện giao thông. Ưu tiên phương án khai thác sử dụng quỹ đất mục đích công cộng do Nhà nước trực tiếp quản lý và hạn chế tối đa phương án sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân. Chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, tối ưu hóa thủ tục hành chính, không lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị không liên quan.

Song song quá trình lập quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông xanh, Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM phương án khai thác đối với các vị trí khu đất công cộng được quy hoạch hệ thống trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện theo đúng quy định pháp luật (cho thuê đất theo phương thức đấu giá).

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về việc lắp đặt hệ thống trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ; phù hợp quy hoạch và đảm bảo an ninh, trật tự lòng, lề đường.

Sở Xây dựng cũng đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống cung cấp năng lượng cho phương tiện giao thông xanh trên địa bàn thành phố.

Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green có đề xuất liên quan 35 địa điểm bố trí hệ thống trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

Về việc này, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp, làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất về vị trí, địa điểm, phương án bố trí hệ thống trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện theo đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green. Tổng hợp báo cáo, đề xuất phương án, lộ trình thực hiện cụ thể, khả thi, đảm bảo cơ sở pháp lý và phù hợp cơ chế thị trường, trình Thường trực UBND TPHCM xem xét, thống nhất chủ trương trước khi triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Tập đoàn VinGroup tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường được giao trực tiếp chỉ đạo các nội dung trên, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

UBND TPHCM ghi nhận đề xuất của Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green thuộc Tập đoàn VinGroup về việc đề nghị hợp tác với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong trong việc khai thác các bãi xe công cộng kết hợp đặt trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện. Đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green chủ động liên hệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong để thống nhất phương án hợp tác; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

NGÔ BÌNH