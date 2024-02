Thúc đẩy tín dụng để trợ lực cho tăng trưởng kinh tế

Ngày 20-2, tại hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức, báo cáo của NHNN cho thấy kết quả tăng trưởng tín dụng trong tháng đầu năm 2024 có dấu hiệu chững lại. Nếu như tính đến cuối năm 2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,71% so với cuối năm 2022 thì sang tháng 1-2024, tín dụng toàn hệ thống lại giảm 0,6% so với cuối năm 2023.