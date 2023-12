Năm 2023, cùng với các chính sách chung của Trung ương, chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão, Tết Chôl Chnăm Thmây, Tết Ramuwan và tháng chay Ramadan năm 2023, TPHCM thực hiện các chính sách dân tộc đặc thù của thành phố. Trong đó, hỗ trợ hơn 490 triệu đồng đối với 50 giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc; hỗ trợ chi phí học tập gần 90 triệu đồng cho 9 học viên cao học và 1 nghiên cứu sinh; miễn học phí với tổng số tiền hỗ trợ gần 3 tỷ đồng dành cho 2.849 học sinh...

UBND TPHCM nhận xét, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do địa phương phát động. Đồng thời nâng cao nhận thức và cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc nhằm phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2024, UBND TPHCM đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc. Trong đó, tập trung xây dựng các đề án, chính sách triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng, thực hiện hiệu quả các chính sách chăm lo đồng bào dân tộc.

NGÔ BÌNH