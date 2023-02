Thực hiện Quy định 1374: Nhiều cán bộ bị xử lý từ phản ánh của báo chí

Ngày 28-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức tọa đàm “Tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông góp phần thực hiện hiệu quả Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM”. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và chỉ đạo.

Chủ trì tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Nhanh chóng tiếp nhận và xử lý thông tin từ báo chí

Theo Trung tá Trần Đức Thắng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TPHCM, thực hiện Quy định 1374, Công an TPHCM đã tiếp nhận 129 thông tin. Công an TPHCM đã xử lý 33 thông tin có cơ sở giải quyết, trong đó có 9 thông tin là từ phản ánh của báo chí.

Từ kết quả giải quyết các thông tin phản ánh, Đảng ủy Công an Thành phố đã xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức 2 trường hợp, tước danh hiệu công an nhân dân 5 trường hợp; xử lý bằng các hình thức phê bình, hạ phân loại thi đua, cắt danh hiệu thi đua năm, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ đối với 96 trường hợp.

Cũng theo Trung tá Trần Đức Thắng, việc chủ động giải quyết thông tin phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo còn giúp ban giám đốc xét quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi đua khen thưởng, thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương hàng năm.

Tương tự, quận Bình Thạnh đã xử lý 25 thông tin liên quan với nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm, trong đó có 4 thông tin chỉ đạo giải quyết theo Quy định 1374 phản ánh từ báo chí. Trong đó, từ bài viết "Lấn chiếm sông rạch, vi phạm tràn lan, xử lý đủng đỉnh" trên Báo SGGP, UBND quận Bình Thạnh đã thực hiện xử lý 8 công trình lấn chiếm sông, kênh, rạch và các trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bình Thạnh Nguyễn Thị Hồng Đào cho biết, từ năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thạnh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu xây dựng và ban hành quy định về quy trình điểm báo, xử lý nhanh thông tin hàng ngày do báo chí phản ánh để kịp thời chỉ đạo xử lý những vụ việc phát sinh. Đồng chí Bí thư Quận ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Tổ Công tác 1374 của quận tham mưu tiếp nhận, phân loại và xác định đơn vị chủ trì giải quyết vụ việc. Định kỳ làm việc với tổ công tác để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Qua giải quyết các thông tin phản ánh theo Quy định 1374, quận Bình Thạnh đã nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình các tập thể và xem xét, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan. Đã xử lý kỷ luật Đảng 5 trường hợp; xử lý về mặt chính quyền 7 trường hợp.

Công khai kết quả xử lý thông tin phản ánh

Tại tọa đàm, đại diện nhiều cơ quan báo chí và những người làm báo đã kiến nghị, đề xuất các giải pháp để báo chí phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong thực hiện Quy định 1374. Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong đề xuất các cơ quan liên quan cần tăng cường thực hiện và duy trì cung cấp thông tin kịp thời kết quả chỉ đạo xử lý và chỉ đạo cấp ủy các địa phương, đơn vị nhanh chóng cung cấp thông tin kết quả xử lý sai phạm nếu có.

Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại TPHCM Hoàng Anh Tuấn cũng đề xuất nâng cao chất lượng hoạt động giao ban báo chí định kỳ, họp báo chuyên đề về cung cấp các nội dung liên quan đến thực hiện Quy định 1374 cho các cơ quan báo chí. Đồng thời, ngoài đầu mối là Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cần có cơ chế, kênh trao đổi hai chiều giữa các cơ quan chuyên trách, đơn vị được giao thực hiện Quy định 1374 như Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, các cấp ủy.

Tiếp thu các ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải ghi nhận, các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò rất quan trọng của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền, định hướng dư luận; đã có hình thức tuyên truyền sâu rộng để Quy định 1374 lan tỏa đến các ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố. Trong đó, các cơ quan báo chí đã dành thời lượng đáng kể, có nhiều loạt tin, bài tuyên truyền về kết quả thực hiện Quy định 1374.

Đối với các kiến nghị cụ thể của các cơ quan báo chí, đồng chí Dương Ngọc Hải yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện đúng Quy định 1374 và quy định của Luật Báo chí về cung cấp kịp thời kết quả thông tin phản ánh theo quy định cho cơ quan báo chí. Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để các cấp ủy cơ sở nắm rõ quy định, tránh nhầm lẫn trong quá trình xử lý các nguồn thông tin.

Song song đó, cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ TPHCM quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý đúng các thông tin phản ánh theo Quy định 1374, trong đó có việc xử lý thông tin phản ánh của cơ quan báo chí. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM lưu ý việc giải quyết thông tin phản ánh phải đảm bảo về quy trình, thời gian xử lý và công khai kết quả xử lý. Đối với các thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, đồng chí đề nghị việc trao đổi, phối hợp với các cơ quan báo chí phải đảm bảo theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.