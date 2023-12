Thương hiệu champagne 280 năm tuổi của Pháp

Sở Du lịch TPHCM vừa thông báo và gửi lời chúc mừng đến Đường sách TPHCM vì đã được công nhận là 1 trong 100 điều thú vị của TPHCM, do giới chuyên môn và người tiêu dùng du lịch bình chọn cho tiêu thức/hạng mục "10 Điểm mua sắm thú vị".

Ngày 30-11, dự án The New Generation of models được công bố chính thức. Đây là dự án kết hợp giữa người mẫu Xuân Lan, Trần Film và Kiengcan Studio, có sự tham gia của hàng chục người mẫu, nhà thiết kế Việt Nam nổi bật.