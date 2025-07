Thủy điện Bản Vẽ điều tiết hồ chứa với lưu lượng xả lớn

Theo Thông báo khẩn của UBND tỉnh Nghệ An, vào lúc 21 giờ ngày 22-7, lưu lượng nước về thượng lưu hồ Thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543m³/s, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m³/s.

Trước tình hình này, hồ Bản Vẽ đang tiến hành cắt, giảm lũ với lưu lượng nước xả xuống hạ du là 1.727m3/s và dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, cùng chính quyền các địa phương vùng hạ du của Thủy điện Bản Vẽ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong đó, nhấn mạnh việc khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện để hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, cùng các cơ quan liên quan khi có tình huống, sự cố xảy ra.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, với công suất thiết kế 320MW. Hồ chứa có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km², trải dài trên địa bàn các xã Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai…

Ngoài nhiệm vụ phát điện, Thủy điện Bản Vẽ còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết lũ, cấp nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và bảo đảm an ninh nguồn nước cho vùng hạ lưu sông Cả - đặc biệt trong các đợt mưa lũ lớn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 tại miền Tây Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Công điện số 119/CĐ-TTg ngày 22-7-2025 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa lũ trên lưu vực sông Cả (sông Lam), nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ, khẩn trương các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là đập thủy điện Bản Vẽ.

Sáng 23-7, tại nhiều xã vùng cao của tỉnh Nghệ An ngập sâu trong biển nước. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã và đang chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Con Cuông. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Cũng trong sáng 23-7, đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp đến địa bàn các xã miền Tây để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu bão số 3.

Theo một lãnh đạo xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An, trận lũ lụt lịch sử lần này khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn xã bị ngập sâu. Trong đêm, các lực lượng chức năng đã trắng đêm giúp dân ứng phó. Đến sáng 23-7, phần lớn trung tâm xã Mường Xén vẫn chìm trong nước lũ, các khu vực bị chia cắt. Một số khu vực trên địa bàn xã Mường Xén không thể liên lạc được nên chưa thể thống kê thiệt hại. Được biết, lũ ở Mường Xén đạt đỉnh khoảng vào khoảng 4 giờ sáng nay, hiện nay tại một số khu vực cao nước đã bắt đầu rút xuống, người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả...

Liên quan đến tình hình lũ lụt ở các vùng cao miền Tây tỉnh Nghệ An, nhiều xã, bản làng bị gián đoạn thông tin liên lạc. Quốc lộ 7A lên các xã vùng cao Nghệ An đang bị gián đoạn do nước sông Lam dâng cao, ách tắc giao thông nghiêm trọng. Nhiều nơi lực lượng chức năng phải dùng xuồng, thuyền để di chuyển.