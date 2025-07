Phát hiện 54 con heo nghi mắc dịch bệnh đang vận chuyển vào Nam

Sáng 23-7, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm CSGT Tuy Phước, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phát hiện, tạm giữ 1 phương tiện chở 54 con heo nghi bị dịch tả heo châu Phi đang trên hành trình “tuồn” vào miền Nam.

Theo thông tin từ Trạm CSGT Tuy Phước, Công an tỉnh Gia Lai, lúc 20 giờ 30 phút ngày 22-7, đơn vị nhận được yêu cầu từ Công an xã Tuy Phước đề nghị phối hợp, dừng xe kiểm tra xe ô tô tải chở heo mang biển số 36H-044.36 do có tin báo trong xe có chở heo chết, dịch bệnh.

Lực lượng chức năng dừng phương tiện để kiểm tra

Đến 3 giờ sáng 23-7, tại Km 1216+500 trên tuyến quốc lộ 1A, tổ tuần tra CSGT đã tiến hành dừng phương tiện ô tải để kiểm tra. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định chủ xe là P.V.T. (sinh năm 1988, trú xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vận chuyển hơn 50 con heo. Lái xe không xuất trình được giấy kiểm dịch động vật, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số heo trên.

Theo trình bày của lái xe và chủ xe, số heo trên được chở từ địa bàn An Khê (tỉnh Gia Lai) đi vào phía Nam tiêu thụ. Quá trình gom heo tại An Khê, chủ xe liên lạc với chủ hàng qua điện thoại, không biết tên chủ hàng. Hiện tại điện thoại chủ hàng không liên lạc được.

Lực lượng chức năng hiện đang tạm giữ phương tiện, tổ chức cách ly, tiêu độc, theo dõi toàn bộ số heo trên theo quy định.

“Chúng tôi đã lấy mẫu toàn bộ số heo gửi ra Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương ở Đà Nẵng để xác định dịch bệnh cụ thể. Trước mắt, đơn vị chức năng sẽ xử lý chủ phương tiện về hành vi vận chuyển heo không có giấy kiểm dịch động vật, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc”, ông Diệp cho biết.

Lực lượng thú y đang xác định số heo trên phương tiện

Cũng theo ông Diệp, địa phương vừa thành lập thêm 4 chốt kiểm soát dịch tả heo châu Phi ở phía Bắc và phía Tây tỉnh. Cùng với lực lượng thú y, các chốt kiểm dịch sẽ có sự tham gia của lực lượng cảnh sát để hỗ trợ xử lý các tình huống…

NGỌC OAI