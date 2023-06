Thủy điện đón “mưa vàng”

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 8-6 đến ngày 9-6, do ảnh hưởng áp thấp, tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc đã có những trận mưa rất lớn, lưu lượng phổ biến trên 130mm, có nơi đạt gần 170mm.

Đáng chú ý, hầu hết thượng nguồn các nhà máy thủy điện như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Thác Bà, Bản Vẽ, Huội Quảng, Hủa Na, Trung Sơn… đều có “mưa vàng” trên diện rộng, diễn ra nhiều đợt, với thời gian dài. Đợt mưa đã giúp làm dịu nền nhiệt ở miền Bắc và Bắc Trung bộ, đồng thời giúp giảm căng thẳng tình trạng thiếu nước nghiêm trọng tại các hồ chứa thủy điện.

Theo báo cáo, trên cả nước, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng nhẹ so với ngày 8-6 nhưng cơ bản vẫn còn thấp so với yêu cầu. Cụ thể, vẫn còn một số hồ ở mực nước chết như Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang (Bắc bộ), Bản Vẽ, Hủa Na (Bắc Trung bộ), Thác Mơ, Trị An (Đông Nam bộ). Ngày 9-6, có 8 thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo, gồm Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An.

Theo khảo sát của PV Báo SGGP, trong ngày 9-6, tình hình cúp điện luân phiên tại Hà Nội và các tỉnh ở miền Bắc vẫn diễn ra nhưng chỉ cục bộ và không còn căng thẳng như trước đó. Phần vì nắng nóng đã giảm, phần vì đơn vị điện lực tại một số địa phương ưu tiên, tập trung điện năng phục vụ kỳ thi vào lớp 10.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 12 đến 14-6, miền Bắc tiếp tục mưa to trở lại. Từ nay đến ngày 13-6, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (trên 130mm, tập trung vào chiều và tối).

Tuy nhiên, trong các tháng tới, tình hình thời tiết vẫn còn diễn ra khốc liệt, nguy cơ thiếu nước, cắt điện có thể tái diễn. Các chuyên gia khí tượng cho biết, trạng thái El Nino ở Việt Nam đã bắt đầu “khởi động” từ ngày 9-6, nguy cơ hạn hán sắp tới có thể còn nặng nề hơn. Trong khi thủy điện hiện đang cung ứng 33,3% sản lượng điện của cả nước và chiếm tỷ trọng 43,6% sản lượng điện của miền Bắc.

Đồng thời, theo các chuyên gia, thủy điện cũng phân bố không đều: 98% sản lượng thủy điện từ các nhà máy ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, các nhà máy thủy điện ở miền Nam chỉ chiếm 2%, nhưng 3 nhà máy thủy điện lớn nhất nước (Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu) lại đều nằm ở Tây Bắc bộ, với sản lượng lên đến 22.259 triệu kWh/năm. Do đó, khi hạn hán và El Nino xảy ra, nguồn nước thiếu, mưa ít thì hầu như các nhà máy thủy điện bị ảnh hưởng, gây thiếu điện cục bộ cho Hà Nội và miền Bắc.

Để khắc phục khó khăn và chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn trong các tháng El Nino sắp tới, các hồ thủy điện ở cả ba miền cần tranh thủ tích nước.