Thùy Tiên, Hòa Minzy, Double2T làm từ thiện; GREY D đến Nhật Bản tỏa sáng với dàn sao châu Á

* Hòa Minzy, Double2T rủ nhau làm việc tử tế

“Hòa Minzy và Double2T xin được ủng hộ 100 triệu đồng cho chiến dịch Đánh cắp mặt trời, mang điện về vùng cao của em ấy. Hãy thật nhanh mang ánh sáng đến cho bà con em nhé! 100 triệu đồng bao gồm 70 triệu doanh thu 1 tháng đầu tiên của ca khúc Chài Điếp Noong và 30 triệu đồng tiền ủng hộ riêng của Hòa. Chúc bà con và các em nhỏ thân yêu của Hòa sẽ sớm có ánh sáng điện để thắp lên những ước mơ tươi sáng nhé!”, nữ ca sĩ Hòa Minzy vừa thông báo thông tin này vào chiều 1-4. Đông đảo khán giả vào khen ngợi sự chia sẻ của hai nghệ sĩ trẻ.

Hòa Minzy nhận danh hiệu Nữ ca sĩ của năm - Giải thưởng Cống hiến 2024

Double2T giành cú đúp chiến thắng 2 hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, Ca khúc của năm

Dự án âm nhạc thiện nguyện mang tên Đánh cắp mặt trời do Double2T kết hợp cùng Cao Thanh Thảo, bé Xệ Xệ quay MV thực hiện đầu tháng 2 năm nay. Đánh cắp mặt trời cũng là chiến dịch với mục đích mang điện năng lượng mặt trời đến với các xóm nghèo, bản vùng cao, vùng sâu vùng xa chưa có điện tại Việt Nam.

Hành trình đầu tiên của dự án được thực hiện tại bản vùng cao huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) - quê hương của Double2T. Nơi đây có hơn 11 hộ dân nhiều năm chưa có điện và mỗi hộ dân được lắp đặt một bộ pin năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Double2T trong buổi công bố dự án Đánh cắp mặt trời đầu tháng 2-2024

* Hoa hậu Thùy Tiên trao tặng 4 sân chơi cho trẻ em khó khăn

Vừa qua, Thùy Tiên cùng Hội Đồng Đội Trung Ương đã đến với các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ để nghiệm thu và trao tặng sân chơi cho các bệnh nhi trong dự án “Vui lên nha” của mình.

Ngoài bàn giao sân chơi, Thùy Tiên cùng Hội Đồng Đội Trung Ương còn gửi tặng các em nhỏ những phần quà vô cùng thiết thực cho các bệnh nhi bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện.

Hoa hậu Thùy Tiên bàn giao các sân chơi cho bệnh nhi tại một số bệnh viện

Trao quà cho bệnh nhi

* GREY D đến Nhật Bản hội tụ các siêu sao châu Á

Mới đây, GREY D khiến người hâm mộ hào hứng khi thông báo chuẩn bị xuất hiện trong sự kiện Tiffany Wonder - Triển lãm của Tiffany & Co. vào ngày 10 và 11-4 tại Tokyo, Nhật Bản. Là nam nghệ sĩ Việt duy nhất đến sự kiện, GREY D có màn thông báo mang đậm bản sắc: tự chơi đàn ghi-ta, hát ca khúc Moon River - bản OST kinh điển từ bộ phim Breakfast At Tiffany’s để hẹn người hâm mộ cùng theo dõi hành trình khám phá thời trang của mình tại Tokyo.

GREY D

Hiện tại, GREY D đang là nghệ sĩ Việt có lượt người nghe hàng tháng cao nhất Việt Nam năm 2023 và cũng là ca sĩ Việt có lượt nghe nhạc cao nhất Việt Nam năm 2023. Tính riêng năm vừa qua, tổng số lượt nghe nhạc của GREY D trên Spotify lên đến 113 triệu, tổng số lượt người nghe là 5,2 triệu người.

TIỂU TÂN