Tiền Giang: Bắt 5 đối tượng chuyên đòi nợ thuê

Ngày 1-8, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bàn giao 5 đối tượng cho Công an TP Mỹ Tho để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".