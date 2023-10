Tiền Giang: Điều tra vụ 2 mẹ con tử vong bất thường sau khi uống sữa

Ngày 15-10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 người tử vong, 1 người nhập viện (đều trong một gia đình) nghi bị ngộ độc sữa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 14-10, bà Phạm Thị Ph. (sinh năm 1940, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) ngủ dậy phát hiện con trai là anh Phạm Văn Y. (sinh năm 1978) tử vong.

Đến 22 giờ cùng ngày, chị Phạm Thị Mỹ C. (con ruột bà Ph.) đến dự tang lễ, pha 100 ml sữa cho bà Ph. uống. Sau đó, bà Ph. có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ối và tử vong sau 5 phút sau uống sữa. Gia đình nghĩ cái chết của bà là do bệnh lý nên không trình báo cơ quan công an.

Khoảng 4 giờ ngày 15-10, anh Phạm Minh T. (55 tuổi, con ruột bà Phấn) đến phụ đám tang. Tại đây, anh T. tự pha 150 ml sữa bột cùng loại, khi uống được khoảng 50ml thì bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ối, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An – Loan Trâm, tỉnh Vĩnh Long. Anh T. sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra, lấy mẫu sữa bột đi giám định, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con bà Ph..