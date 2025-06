Tiền Giang: Điều tra vụ "ô tô điên" tông nhiều phương tiện, 1 người tử vong

Vụ tai nạn được camera nhà dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 10-6, trên tuyến đường tỉnh lộ 869, thuộc ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh (huyện Cái Bè) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô mang biển số 50LD-128.xx do B.V.N.D. (sinh năm 2005, trú xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) điều khiển va chạm với mô tô do ông P.H.T. (sinh 1962, trú xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Sau đó, ô tô này tiếp tục va chạm xe mô tô do ông C.V.G. (sinh năm 1972, trú xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển theo hướng ngược lại.

Sau va chạm, xe ô tô tiếp tục chạy đến cầu Cống Trâu (thuộc ấp Mỹ Tường B) thì va chạm với một xe gắn máy do N.L.Q.T. (sinh năm 2009, trú xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Sau đó, xe ô tô vẫn tiếp tục bỏ chạy, đến khi tông vào đống cát ven đường mới dừng lại.

Hậu quả vụ việc là một số nạn nhân bị thương, riêng N.L.Q.T. tử vong.

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

NGỌC PHÚC