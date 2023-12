Tiền Giang xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc

Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Tiền Giang vừa triển khai dự án “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Tiền Giang sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nông dân sản xuất và hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ, tạo thành chuỗi giá trị cao. Tham gia chuỗi này, nhà vườn được hỗ trợ một phần vật tư nông nghiệp, được chuyển giao khoa học kỹ thuật và được bao tiêu sản phẩm với giá có lợi nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, để thực hiện dự án trên, huyện Cái Bè đã thành lập Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc tại xã Hòa Hưng, có quy mô hơn 100 thành viên, diện tích canh tác gần 70 ha xoài cát Hòa Lộc chuyên canh, sản lượng xoài cho thu hoạch hàng năm gần 1.000 tấn. Ngoài ra, ngành nông nghiệp tỉnh đang phối hợp với các địa phương khác tiếp tục triển khai thành lập các hợp tác xã xoài khác.

Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang còn quan tâm việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật theo hướng GAP, giúp nông dân trồng xoài giải quyết tốt các vấn đề về kỹ thuật canh tác như: trồng, chăm sóc, bón phân cân đối, tỉa cành tạo tán, điều tiết nước, kiềm hãm sinh trưởng để xử lý ra hoa, điều khiển rải vụ thu hoạch, ứng dụng công nghệ bao trái, thu hoạch, bảo quản, quản lý sâu bệnh gây hại, trẻ hóa vườn xoài già cỗi…

Ngoài ra, cơ giới hóa các khâu làm đất, phun thuốc bảo vệ thực vật, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước kết hợp bón phân cũng được ngành nông nghiệp tỉnh triển khai thực hiện... nhằm tăng năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng trái cũng như nghiên cứu chuyển giao công nghệ bảo quản và chế biến các sản phẩm có tiềm năng thương mại cao từ trái xoài cát Hòa Lộc. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức và tập quán canh tác xoài của người dân, đưa khoa học công nghệ vào thâm canh, nâng chất lượng sản phẩm hàng hóa vừa giải quyết lao động và tăng thu nhập cho người dân.

Song song với đó, Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang vừa cấp mã số vùng trồng, làm giấy thông hành để xoài xuất khẩu chính ngạch, vừa kêu gọi hợp tác xã, doanh nghiệp phối hợp với nông dân xây dựng các mô hình “Chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ” nhằm mang lại hiệu quả cao nhất từ cây xoài.

Xoài cát Hòa Lộc Tiền Giang đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) cấp Chỉ dẫn địa lý xuất xứ xoài cát Hòa Lộc ngày 3-9-2009. Khu vực chỉ dẫn địa lý sản phẩm xoài cát Hòa Lộc gồm địa bàn 13 xã của huyện Cái Bè là: Hòa Hưng, An Hữu, An Thái Trung, Tân Hưng, Tân Thanh, Mỹ Lương, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông, Thiện Trí, Hòa Khánh, Hậu Thành và Mỹ Lợi A.

Hiện nay, xoài cát Hòa Lộc Tiền Giang được xuất khẩu sang Pháp, Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc. Riêng thị trường Trung Quốc đã có gần 41ha xoài được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch.

Theo thống kê, hiện tỉnh Tiền Giang có diện tích trồng xoài gần 5.000ha, trong đó có khoảng 2.000ha xoài cát Hòa Lộc, đứng đầu khu vực ĐBSCL. Năng suất bình quân đạt 12 tấn/ha. Diện tích xoài cát Hòa Lộc trồng tập trung nhiều ở các xã ven sông Tiền huyện Cái Bè.

NGỌC PHÚC