Tiếp nhận bộ sưu tập “Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925 – 1975)”

Bộ sưu tập gồm 43 tác phẩm mang tên “Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925 – 1975)”, được ông bà sưu tầm và gìn giữ nhiều năm tại Pháp. Sau khi hoàn tất quy trình tiếp nhận tại Pháp, bộ sưu tập đã được vận chuyển về Việt Nam, đánh dấu hành trình “hồi hương các tác phẩm mỹ thuật” đầy ý nghĩa.

Chiều 22-9, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM mở niêm phong kiện hàng vận chuyển Bộ sưu tập “Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925 – 1975)”, được ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê hiến tặng

Bộ sưu tập hội tụ tác phẩm của nhiều họa sĩ từng học tập, tốt nghiệp tại Trường Mỹ thuật Đông Dương và Trường Mỹ thuật Gia Định như: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Phạm Tăng, Trần Phúc Duyên, Thái Tuấn… cũng như các danh họa Việt Nam sau này sinh sống, làm việc tại Pháp.

>> Một số hình ảnh trong buổi mở niêm phong kiện hàng vận chuyển Bộ sưu tập “Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925 – 1975)”:

Đây là bộ sưu tập thứ ba (và là lần hiến tặng thứ tư) của ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê. Trước đó, năm 2018 và 2019, ông bà đã trao tặng 27 tác phẩm (26 tác phẩm của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu và một tác phẩm của họa sĩ Ngô Thế Tân). Năm 2023, Bảo tàng tiếp tục đón nhận bộ sưu tập lớn gồm 236 tác phẩm và tư liệu quý của họa sĩ Lê Bá Đảng. Ba bộ sưu tập được hiến tặng liên tiếp trong chưa đầy một thập niên đã hình thành mạch liên kết đặc biệt, gắn kết di sản nghệ thuật Việt Nam ở trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định sự tin tưởng của ông bà đối với Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM trong việc gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật.

Ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách điều hành và quản lý Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (phải) cùng PGS-TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM (trái), đại diện gia đình ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê mở niêm một tác phẩm

Ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê bày tỏ mong muốn bộ sưu tập lần này khi được hiến tặng và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM trực tiếp tiếp nhận sẽ trở thành nơi lưu giữ, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, qua đó giúp công chúng tiếp cận một cách hệ thống tiến trình nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Việc trưng bày các tác phẩm thuộc nhiều thế hệ, trong đó có những nghệ sĩ từng hòa nhập với dòng chảy nghệ thuật thế giới, sẽ khuyến khích công chúng tìm hiểu, nghiên cứu mỹ thuật nước nhà, đồng thời tạo thêm sức hút cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM trong mắt người yêu mỹ thuật. Như những lần trước, ông bà đã ủy quyền cho bà Phạm Lan Hương và ông Lâm Nhân (Trường Đại học Văn hóa TPHCM) làm đại diện tại Việt Nam, giám sát việc bảo quản và phát huy giá trị của bộ sưu tập.

Các tác phẩm sau khi mở niêm phong

Sự trở về của các tác phẩm lần này không chỉ góp phần làm phong phú, đa dạng thêm bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM mà còn đưa công chúng trong nước và quốc tế đến gần hơn với tiến trình phát triển của hội họa Việt Nam thế kỷ XX. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thấy sự gắn kết bền chặt giữa di sản nghệ thuật Việt Nam trên thế giới với quê hương, để giá trị ấy tiếp tục được lưu giữ, phát huy, lan tỏa đến với kiều bào và người dân Việt Nam hôm nay và mai sau.

Danh sách các tác phẩm được hiến tặng: Lê Phổ: Hải quỳ (Anémone) (sơn dầu, 36 × 45 cm); Hoa huệ (sơn dầu, 36 × 45 cm) Vũ Cao Đàm: Rạng đông xanh (sơn dầu, 54 × 45 cm); Phụ nữ Bắc vấn tóc trần (lụa, 21 × 31 cm, kiệt tác); Nhị Kiều (sơn dầu, 36 × 44 cm) Thái Tuấn: Cô Tấm (sơn dầu, 45 × 61 cm) Phạm Đình Tín: Người mẹ Nam Bộ (1960, sơn dầu, 40 × 57 cm); Người mẹ Rha-đê (1960, sơn dầu, 40 × 60 cm); Thiếu nữ Rha-đê (1990, sơn dầu, 18 × 23 cm) Văn Đen: Tắm trăng (sơn mài trừu tượng, 60 × 40 cm) Bùi Xuân Phái: Tuồng đời (1967, sơn dầu, 20 × 25 cm, kiệt tác); Biển (1983, sơn dầu, 18 × 12 cm); Chữ Phái (sơn dầu, 20 × 12 cm) Tạ Tỵ: Xóm chài (1941, sơn mài, 65 × 75 cm) Trần Phúc Duyên: Chùa Thầy (sơn mài, 180 × 80 cm, ba tấm ghép) Phạm Tăng: Thiên thai (1975, sơn dầu, 300 × 120 cm, ba tấm ghép, kiệt tác) Võ Đình: Trải vách quế gió vàng hiu hắt (1994, sơn dầu, 60 × 60 cm); Cánh chim lạc xứ (1995, sơn dầu, 66 × 60 cm); Tan tác (2000, sơn dầu, 28 × 28 cm); Vực thẳm vũ trụ (2000, sơn dầu, 27 × 27 cm) Trịnh Cung: Chải tóc (1987, sơn dầu, 50 × 59 cm); Trăng trên sông Seine (1994, sơn dầu trừu tượng, 59 × 71 cm); Bên bờ Địa Trung Hải (1995, sơn dầu, 59 × 72 cm); Chân dung tự họa (1995, sơn dầu, 37 × 45 cm) Đinh Cường: Trong lòng biển cả (1992, màu nước, 11,5 × 21,5 cm); Phạm Duy (1993, chân dung, sơn dầu, 75 × 60 cm); Ta con bê vàng lạc dáng chiều xanh (1994, sơn dầu siêu thực, 30 × 28 cm); Trịnh Công Sơn (2001, chân dung, sơn dầu, 26,5 × 36,5 cm); Đi về với gió du côn; Mở giông bão xuống cõi tồn sinh phai (Chân dung Bùi Giáng) (2011, màu nước, 30,5 × 47 cm, kiệt tác); Thụy Khuê (2012, chân dung, bút chì, 21 × 27 cm) Nguyễn Trung: Một tòa thiên nhiên (sơn dầu, khỏa thân, 93 × 93 cm); Một mảnh trừu tượng (1993, sơn dầu, 37,5 × 37,5 cm) Đỗ Quang Em: Bát máu (sơn dầu, 70,5 × 55,5 cm) Bửu Chỉ: Quan tài Nguyễn Tuân (sơn dầu siêu thực, 60 × 80 cm).

THIÊN THANH