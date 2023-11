Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNeID để phục vụ đời sống

VNeID (ứng dụng định danh điện tử) được Bộ Công an cho ra mắt hơn 1 năm nay, giúp cơ quan chức năng quản lý thông tin công dân trên môi trường điện tử và giúp người dân tương tác với cơ quan chức năng nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, người dân than phiền về một số lỗi khiến các giao dịch bị ảnh hưởng.

Năm lần, bảy lượt chưa tích hợp được giấy tờ

Sau khi nâng lên mức độ 2, nhiều tháng nay, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (quận Hà Đông, TP Hà Nội) vẫn loay hoay năm lần, bảy lượt với việc tích hợp giấy tờ cá nhân lên ứng dụng VNeID. Chị Quỳnh cho biết, từ tháng 7 đến nay, chị chưa thể tích hợp giấy đăng ký xe lên ứng dụng. Hệ thống liên tục trả về với kết quả “không đạt”, lý do là hệ thống “không tìm thấy dữ liệu của công dân”. Bên cạnh đó, chị Quỳnh cũng chưa thể thực hiện việc tích hợp tiện ích “người phụ thuộc”.

Trong thực tế, việc cài đặt, xác thực qua ứng dụng này có những bất tiện cho người dân, nhất là người cao tuổi, bị hạn chế về công nghệ. Bà Nguyễn Thị Thắng (trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) năm nay 65 tuổi, dù đã được cán bộ công an xã cài giúp ứng dụng VNeID nhưng chưa biết sử dụng, thao tác mở và tích hợp giấy tờ cá nhân như thế nào nên vẫn quyết định sử dụng giấy tờ tùy thân bản cứng để giao dịch.

Bên cạnh đó, nhiều người dân gặp khó khăn trong quá trình đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID do hệ thống báo lỗi, trục trặc liên quan đến mật khẩu, gặp sự cố khi đăng nhập tài khoản vào thiết bị mới… Ngoài ra, có trường hợp người vi phạm giao thông xuất trình thông tin cá nhân trên VNeID cho cảnh sát giao thông, nhưng vẫn bị yêu cầu xuất trình thêm giấy tờ bản cứng.

Anh Nguyễn Tâm Hoàng (quê tỉnh Nghệ An) đề xuất, trên VNeID ngoài việc tích hợp các giấy tờ công dân thì cũng cần tích hợp thêm giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế của ngành (công an, quân đội) để thuận tiện trong giao dịch; cùng với đó, cần tích hợp mặt sau của căn cước công dân và các chức năng xác thực khác ngoài vân tay.

Trước đó, theo thông báo từ Cục Hàng không Việt Nam, tại một số cảng hàng không đã áp dụng xác thực qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID đối với hành khách nội địa. Tuy nhiên, tỷ lệ hành khách dùng VNeID để xác thực không nhiều do phát sinh một số tình huống như: sóng điện thoại yếu, chập chờn nên khó truy cập VNeID; nhiều hành khách cao tuổi khó thao tác trên phần mềm…

Cải tiến, nâng cấp phần mềm

Liên quan tới một số vướng mắc trên, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh (Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06, Bộ Công an) cho biết, hiện nay tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của người dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Bộ Công an đang phối hợp các đơn vị liên quan để hoàn thiện các chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện đảm bảo phù hợp theo tình hình thực tiễn. Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh cho hay, thời gian tới sẽ tiến hành thí điểm tại một số đơn vị, tỉnh, thành phố để người dân có thể sử dụng thông tin giấy phép lái xe trên VNeID, qua đó đánh giá, nhân rộng triển khai toàn quốc.

Trước thực trạng nhiều người dân không tích hợp được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe lên VNeID, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh lý giải, tích hợp không thành công thường do cơ quan chủ quản cấp giấy phép (Bộ GTVT) không lưu trữ dữ liệu giấy tờ trên hệ thống, hoặc thông tin cá nhân không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, cũng có nguyên nhân là khi cơ quan công an tích hợp sẽ chuyển vào dữ liệu gốc do Bộ GTVT, Cục Cảnh sát giao thông quản lý. Nếu xác thực thành công sẽ có tích xanh, ngược lại thì có thể do thông tin giấy tờ và thông tin gốc không khớp. Về việc này, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GTVT làm sạch dữ liệu, trên cơ sở đó dần khắc phục tình trạng trên.

Liên quan tới những lỗi thường gặp trên VNeID thời quan qua, tại cuộc họp báo của Bộ Công an mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng (Cục trưởng C06, Bộ Công an) cho rằng, hiện nay, số lượng tài khoản được kích hoạt rất lớn nên tác động đến việc truy cập vào một số khung giờ, đặc biệt từ 19-22 giờ, dẫn đến hệ thống chậm. Trong các nguyên nhân, lãnh đạo C06 cho rằng có lỗi do người dân khi khai báo, nhập liệu chưa chính xác các thông tin để tích hợp.