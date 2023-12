Tiếp tục nâng cao hiệu quả hòa giải các vụ án

Phát biểu chỉ đạo, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của TAND hai cấp TPHCM. Đồng chí hoan nghênh công tác xét xử các vụ án của TAND TPHCM với hơn 60.000 vụ án được đưa ra xét xử (chiếm khoảng 10% của cả nước), nhất là quy mô, tính chất phức tạp của các vụ án xét xử tại TPHCM lớn hơn nhiều so với các địa phương khác.

Bên cạnh đó, TAND TPHCM cũng là điểm sáng của cả nước trong việc xét xử trực tuyến, với 6/15 đơn vị có số lượng xét xử trực tuyến hàng đầu của cả nước. Việc công khai các bản án trên cổng thông tin cũng được thực hiện tốt, qua đó đề cao trách nhiệm của thẩm phán khi thực hiện nhiệm vụ.

Một điểm sáng nữa của TAND TPHCM được Chánh án TAND Tối cao ghi nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử các vụ án lớn, phức tạp, nhất là các vụ án về tham nhũng. Công tác xét xử được thực hiện nghiêm túc, đúng người, đúng tội, đúng thời hạn, nhân văn và thu hồi được tài sản.

Bên cạnh những điểm sáng, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như án tồn đọng, tạm đình chỉ còn cao; án chỉnh sửa mặc dù tỷ trọng thấp nhưng số tuyệt đối lại cao. Tỷ lệ hòa giải cũng còn thấp so với các tỉnh thành khác. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TAND hai cấp TPHCM phân tích, làm rõ nguyên nhân và khắc phục trong năm tới. Cùng với đó, năm 2024, TAND TPHCM cần quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án; tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các vụ án; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức của người thẩm phán.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao sự đóng góp và tin tưởng TAND hai cấp TPHCM tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Phân tích nhiều yếu tố tác động đến tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá thử thách với đất nước, TPHCM và lực lượng bảo vệ pháp luật, các cơ quan tố tụng, nhất là cơ quan xét xử là vô cùng lớn. Từ đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu TAND hai cấp TPHCM đánh giá sâu những giá trị đã làm được trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua bằng những giải pháp cụ thể.

Nhấn mạnh đến vai trò của công tác hòa giải, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá tỷ lệ hòa giải thành công cao mới thật sự mang lại kết quả cao. “Chúng ta không cần chạy theo thành tích trong xét xử, nhưng trong vấn đề hòa giải, có khi chỉ là con gà, con vịt, trái cà, trái ớt cũng có thể dẫn đến xung đột hình sự lớn, nếu như không có ai hòa giải. Mà hòa giải đòi hỏi kỹ năng, phương pháp, phải thuyết phục bằng tấm lòng của mình”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và yêu cầu TAND TPHCM tiếp tục nâng cao tỷ lệ hòa giải các vụ án.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý trong hoạt động, TAND TPHCM cần chủ động, có kế hoạch, chương trình, xác định trọng tâm và phân công hợp lý, nhất là trong xét xử các vụ án lớn, vụ án trọng điểm. Đồng thời, tiếp tục giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng phải chính xác.

Chia sẻ với những khó khăn, tồn tại trong năm 2023 của TAND TPHCM, Bí thư thành ủy TPHCM yêu cầu TAND hai cấp phân tích, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới. Theo đồng chí, trong bối cảnh hiện nay những khó khăn là khó tránh, nhưng cần có sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt để vượt qua.

Chia sẻ thêm về chủ đề năm 2024 của Đảng bộ TPHCM là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu TAND TPHCM nghiên cứu kỹ để vận dụng. Trong đó, nghiên cứu những cơ chế, chính sách của Nghị quyết 98 để đề xuất phù hợp và đảm bảo động viên để đội ngũ yên tâm cống hiến.

Năm 2023, TAND hai cấp TPHCM thụ lý 67.685 vụ việc, đã giải quyết 58.183 vụ việc, đạt 85,96%. Tổng tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan là 0,15%, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội đề ra là 1,5%. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ việc thụ lý giảm 688 vụ việc, giải quyết tăng 3.424 vụ việc, tỷ lệ giải quyết tăng 7%, tỷ lệ án hủy sửa do nguyên nhân chủ quan giảm 0,15%.

Trong đó, TAND hai cấp TPHCM thụ lý 6.685 vụ án hình sự, gồm 13.375 bị cáo, đã giải quyết 6.459 vụ, có 13.149 bị cáo, đạt 98,1%, vượt 10,1% so với yêu cầu của Quốc hội theo Nghị quyết số 96/2019/QH14. TAND TPHCM đã thụ lý, giải quyết một số vụ án nổi cộm như các tội phạm về tham nhũng, chức vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và TPHCM theo dõi, chỉ đạo; các vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

TAND hai cấp TPHCM thụ lý 52.405 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động; đã giải quyết 43.413 vụ việc, đạt 82,8%, vượt 4,8% so với yêu cầu của Quốc hội. Đồng thời, thụ lý 1.139 vụ án hành chính, đã giải quyết 755 vụ, đạt 66,3%, vượt 6,3% so với yêu cầu của Quốc hội.

Dịp này, TAND TPHCM đón nhận Cờ thi đua của TAND Tối cao, Bằng khen của Chánh án TAND Tối cao trao tặng các tập thể, cá nhân thuộc TAND TPHCM có thành tích xuất sắc.