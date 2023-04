Tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Tối 6-4, Viện KSND TPHCM cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 3, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) thêm 19 ngày.

Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bị tạm giam từ ngày 24-3-2022 đến nay. Quá trình bị tạm giam, con trai bà là Nguyễn Quang Tuấn và người thân đã nhiều lần gửi đơn tới cơ quan chức năng xin tại ngoại cho bị can Hằng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bốn đồng phạm gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), Đặng Anh Quân (TS Luật, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM).

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định, từ tháng 3-2021 đến 23-3-2022, Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 tài khoản Youtube, Facebook, TikTok tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp và đăng tải nhiều bài viết với nhiều nội dung chưa được kiểm chứng gây xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân. Quá trình làm việc, 3 bị Nhi, Hà, Tân khai không có mâu thuẫn với các cá nhân mà bà Hằng livestream xúc phạm. Cả ba khai là làm theo chỉ đạo của bà Hằng.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Quân trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Hằng. Bị can Quân cũng nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.