Triệu tập ca sĩ Vy Oanh liên quan đơn tố cáo của con trai bà Nguyễn Phương Hằng

Công an đã triệu tập ca sĩ Vy Oanh liên quan tới đơn tố cáo của ông Nguyễn Quang Tuấn, là con trai bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 24-3, một nguồn tin cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) tới làm việc liên quan tới đơn tố cáo của ông Nguyễn Quang Tuấn (là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 3, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) với bà này về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào sáng nay tại Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM.

Theo đó, ông Tuấn đã gửi đơn tố cáo nhiều cá nhân về việc có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng (là mẹ ông Tuấn). Trong số các cá nhân có ông Trần Văn Sỹ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh và nhiều nghệ sĩ.

Vài ngày trước, ông Tuấn cũng có đơn gửi tới Viện KSND TPHCM, Công an TPHCM xin cho mẹ ông là bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại. Ông Tuấn cho rằng mẹ ông phạm tội lần đầu, có nơi ở rõ ràng, có nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện…

Ông Tuấn cũng cam kết là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có mặt theo đúng thời hạn, địa điểm ghi trong giấy mà cơ quan chức năng ấn định và chấp hành đầy đủ các quy định về tố tụng.