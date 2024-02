Tiếp tục xảy ra tranh chấp ngư trường vùng biển Tây Nam

Đồn Biên phòng Khánh Tiến (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) vừa lập hồ sơ ban đầu vụ tranh chấp ngư trường, bàn giao các đối tượng liên quan để Công an huyện Trần Văn Thời để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 21-2, tại khu vực tọa độ 090 31’780’’N-1040 48’500’’E, phương tiện vỏ gỗ (thường gọi là phương tiện “chim mồi”, có 8 thuyền viên, do ông Mai Thanh Phong ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, làm chủ) xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với 1 phương tiện vỏ máy composite.

Sau đó, 5 phương tiện hành nghề ốc bẫy mực của Kiên Giang chạy đến dùng vỏ ốc ném qua phương tiện “chim mồi”, làm thuyền viên Nguyễn Mạnh Giỏi bị thương ở đầu. Thấy vậy, ông Nguyễn Hải Đăng điều khiển phương tiện “chim mồi” truy đuổi. Khi tiếp cận, các thuyền viên trên phương tiện “chim mồi” dùng súng bắn đạn chì, dùng ná cao su bắn bi sắt, dùng đá, vỏ ốc ném sang các phương tiện của Kiên Giang. Hậu quả, thuyền viên Châu Mi Pha (nhóm tàu cá tỉnh Kiên Giang) trúng 1 viên đạn chì ở tay trái, gia đình đã đưa nạn nhân đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Như Báo SGGP đã thông tin, thời gian gần đây, tình trạng tranh chấp ngư trường để khai thác thủy sản trên vùng biển của tỉnh Cà Mau diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của ngư dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, công an các huyện ven biển tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các vụ việc tranh chấp ngư trường, xử lý nghiêm theo quy định để người dân yên tâm bám biển.

