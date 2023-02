Tiêu thụ, xuất khẩu thép giảm mạnh

Trong đó, hàng tôn mạ kim loại và sơn phủ màu giảm mạnh nhất 42%, xuống gần 251.000 tấn. Mặt hàng thép cuộn cán nguội cũng ghi nhận mức giảm tương đương, xuống hơn 107.000 tấn. Mặt hàng thép xây dựng giảm 20%, xuống 844 .000 tấn. Thông tin từ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát cho thấy, trong tháng 1, đã sản xuất 392.000 tấn thép thô, tương đương 56% so với cùng kỳ; nhưng lượng bán thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng đạt chỉ 402.000 tấn, giảm 36%.

Tương tự, ở mảng xuất khẩu, lượng bán hàng cũng giảm sút 21,2%, xuống 511.000 tấn. Trong đó, xuất khẩu thép xây dựng giảm mạnh 36,4%, xuống 147,5.000 tấn. Mặt hàng tôn mạ kim loại và sơn phủ màu ghi nhận lượng xuất khẩu giảm sâu nhất tới 72,4%, xuống còn hơn 65.000 tấn.

Liên quan đến giá thép gần đây liên tục tăng nhưng doanh nghiệp vẫn lỗ, theo Hiệp hội Thép Việt Nam, giá nguyên vật liệu tăng khiến các nhà máy trong nước tăng giá bán nhiều lần để bù giá thành sản xuất và giảm lỗ. Theo đó, giá bình quân thép xây dựng nội địa hiện tăng khoảng 5% so với cuối năm 2022 nhưng vẫn thấp hơn 8% so với cùng kỳ. Do giá bán thép thành phẩm tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của nguyên liệu đầu vào nên hiệu quả kinh doanh của các công ty thép xây dựng vẫn thấp, khó khăn từ nguyên liệu đầu vào đến tiêu thụ thành phẩm đầu ra.