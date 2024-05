Tìm giải pháp thúc đẩy mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD cho ngành game Việt

Diễn đàn Game Việt Nam 2024 thu hút giới trẻ

Trong hai ngày 11 và 12-5-2024, dưới sự chỉ đạo của Bộ TT-TT, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Báo VnExpress phối hợp cùng Liên minh Game Việt Nam và Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2024.

Với chủ đề Beyond the game, chương trình bao gồm nhiều hoạt động nhằm tạo cơ hội cho các đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực game gặp gỡ, giao lưu và giải trí; tạo dựng môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất và phát hành giới thiệu, quảng bá game ra thị trường; kết nối giữa các doanh nghiệp game trong và ngoài nước với các nhà đầu tư. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 40.000 người tham dự với các hoạt động được mở rộng hơn về quy mô và chất lượng so với mùa đầu tiên.

Một trong những hoạt động quan trọng mở màn chương trình năm nay là Diễn đàn Game Việt Nam 2024 với chủ đề “Hành trình tỷ đô của ngành game Việt” với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, nhà phát hành và các chuyên gia hàng đầu của ngành game tại Việt Nam và quốc tế như Google, Meta, Roblox, VNGGames, VTC, Amanotes... là nơi các chuyên gia, khách mời cùng trao đổi về những cơ chế, giải pháp nhằm thúc đẩy để sớm đạt được mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD cho ngành game Việt.

Song song với Diễn đàn Game Việt Nam, ngày hội Game Việt Nam có những hoạt động hấp dẫn bao gồm Lễ vinh danh Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2024, là hoạt động vinh danh các sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng và cá nhân có thành tích nổi bật trong lĩnh vực game năm 2023; Chung kết GameHub, chương trình giúp các đơn vị phát triển game có thể quảng bá và thu hút nhà đầu tư nhằm hỗ trợ những dự án game mới nâng cao chất lượng và sớm tiếp cận với thị trường.

Bên cạnh đó, tại hai ngày sự kiện chính, Ban tổ chức sẽ dành riêng không gian và các khung giờ để thực hiện hoạt động kết nối doanh nghiệp, gặp gỡ các nhà phát triển game nước ngoài, qua đó tích cực thúc đẩy sự kết nối, hợp tác và đầu tư giữa các đơn vị trong hệ sinh thái game tại Việt Nam và quốc tế...

BÌNH LÂM