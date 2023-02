Tỉnh biên giới giáp Việt Nam có ca mắc cúm A (H5N1): Tăng cường giám sát, chủ động phòng chống

Theo WHO, tình hình toàn cầu về H5N1 rất đáng lo ngại do sự lây lan rộng rãi của virus này ở các loài chim và gia cầm trên khắp thế giới.

Ngày 24-2, Viện Pasteur TPHCM có công văn khẩn gửi sở y tế 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng liên quan cúm A (H5N1) trước bối cảnh tỉnh Prey Veng của Campuchia (tỉnh có đường biên giới với Việt Nam) ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm A (H5N1) độc lực cao, trong đó có một trường hợp tử vong.

Theo đó, Viện Pasteur yêu cầu sở y tế các tỉnh tập trung giám sát, phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt chú ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi - đến - ở từ vùng có dịch. Kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế giám sát chặt chẽ người ra - vào - ở vùng có dịch cúm gia cầm A (H5N1), đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm dịch động thực vật giám sát gia cầm, động vật, thủy sản vào Việt Nam qua cửa khẩu và qua đường mòn, lối mở. Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y các tỉnh phát hiện sớm ổ dịch cúm gia cầm và chia sẻ thông tin liên ngành, việc xử lý ổ dịch cúm gia cầm được thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, chùm ca bệnh, ổ dịch cúm và viêm đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng và cơ sở y tế để xử lý kịp thời, hạn chế lây lan ra diện rộng. Đồng thời, triển khai ngay công tác truyền thông đến người dân về các biện pháp phát hiện, phòng chống bệnh gia cầm như vệ sinh cá nhân.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24-2 cho biết đang làm việc với Chính phủ Campuchia sau khi phát hiện 2 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 ở nước này. Theo Reuters, trong một cuộc họp báo ngắn, Tiến sĩ Sylvie Briand, Giám đốc phòng chống dịch bệnh và đại dịch của WHO cho biết, tình hình toàn cầu về H5N1 rất đáng lo ngại do sự lây lan rộng rãi của virus này ở các loài chim và gia cầm trên khắp thế giới và ngày càng có nhiều báo cáo về các trường hợp lây nhiễm ở động vật có vú bao gồm cả con người.